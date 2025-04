Nike lance des “Hyperboots” qui font passer les sneakers de Retour vers le Futur pour des jouets

Nike est sur le point de lancer ses nouvelles Nike Hyperboot. Des chaussures montantes conçues pour faciliter les échauffements et la récupération après l'entraînement. Le tout avec une fonction massage ainsi qu'une fonction chauffante.

Si la saga Retour Vers le Futur vous fait rêver de l'arrivée de chaussures Nike qui se lacent toutes seules, alors la prochaine paire qui arrive dans le commerce risque de vous faire encore plus tourner la tête. Cette paire, conçue en partenariat avec la marque Hyperice, avait été déjà présentée en marge du CES 2025, et avait alors fait plutôt une bonne impression auprès des journalistes qui avaient pu y chausser leurs pieds.

Nike et Hyperice décrivent cette nouvelle paire comme un “wearable” comparable à votre smartwatch ou tracker d'activité. Laissant planer l'espoir d'une intégration de plus en plus poussée de technologies avancées dans de futures paires de chaussures de la marque culte. Ce modèle intègre dans chaque chaussure une batterie, ainsi qu'un système de compression à air capable de délivrer un massage sur pression d'un bouton.

Chaussez le futur avec ces nouvelles Nike Hyperboot

L'utilisateur peut également bénéficier d'un élément chauffant qui lui permet de ne jamais avoir froid lors de l'entraînement en hiver. Dans le détail, selon nos confrères de Cnet qui ont eu le privilège d'essayer la paire lors de son passage au salon tech de Las Vegas, le massage lui même fonctionne par compression, avec un focus sur le talon et la plante des pieds. Plusieurs réglages sont disponibles pour un résultat optimal.

Le système de chauffage se focalise sur les mêmes zones avec là encore plusieurs réglages accessibles sur chaque chaussure. En outre, chaque élément se charge via un port USB type C – en 5 ou 6 heures au total. Nike ne parle hélas pas de recharge rapide. L'autonomie est de 1 h à 1 h 30 lors de l'utilisation du massage et du chauffage en continu à la puissance maximale. Mais il est possible d'atteindre jusqu'à 8 heures, si vous n'optez que pour un massage en continu.

Cette paire ne sera pas pour toutes les bourses, et il faudra patienter une date ultérieure cette année pour pouvoir y mettre la main en Europe. Les clients américains de Nike, eux, pourront l'acheter dès le 17 mai au prix de 899 dollars. Toutes les tailles seront disponibles mais on ne sait pas encore dans quelle mesure la production du modèle sera limitée en unités.