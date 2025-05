Montre connectée : vous allez avoir une bonne raison d’activer ce mode avec WearOS 6

Google continue de dévoiler les nouveautés de Wear OS 6, son système d'exploitation pour montre connectée. L'une d'elle va rendre bien plus intéressant un mode parfois délaissé par les utilisateurs.

WearOS en a fait du chemin. Depuis son arrivée sur le marché, le système d'exploitation pour montre connectée signé Google a évolué dans le bon sens après des premières années loin derrière son équivalent de chez Apple. Tout n'est pas encore parfait bien sûr, mais l'expérience globale s'améliore grandement au fil des mises à jour. Nous attendons désormais WearOS 6, nouvelle version qui va, entre autres, améliorer l'autonomie de notre montre intelligente.

Pour augmenter encore cette dernière, vous êtes plusieurs à désactiver le mode Always-On (AOD), qui continue d'afficher l'heure quand ne regardez pas la montre. C'est d'autant moins utile que beaucoup d'applications n'en profitent pas. Baissez votre poignet alors que l'une d'elle est ouverte et l'écran va se flouter pour mettre l'heure par-dessus. WearOS 5.1 donne accès à une option pour développeurs qui force la compatibilité des applis avec l'AOD, mais ce n'est pas l'idéal. WearOS 6 va changer la donne.

Cette nouveauté de WearOS 6 redonne de l'intérêt à un mode présent sur toutes les montres connectées

Comme le révèle un billet de blog à destination des développeurs Android, “Wear OS 6 consolide les solutions existantes pour offrir une expérience d'affichage cohérente et permanente sur tous les appareils. Dans le cadre de ce changement, l'activité principale précédente reste visible et dans l'état « repris » lorsque l'appareil entre dans [l'AOD]”. L'image ci-dessous montre un exemple très concret : les contrôles d'une musique en cours de lecture restent utilisables même quand la montre est dans le mode Always-On (à droite). De quoi le rendre bien plus utile.

WearOS 6 sera aussi l'occasion d'apporter le nouveau design Material 3 Expressive à nos poignets. Certains en ont déjà un aperçu dans Google Agenda par exemple. Pour harmoniser l'affichage, les tuiles utiliseront la même police par défaut, qui pourra être différente selon le modèle de la montre. WearOS 6 est attendu dans une version stable pour la fin de l'été 2025 au plus tôt, où au début de l'automne. La Pixel Watch 4 et la Galaxy Watch 8 seront les premières servies.