Mini rappelle sa voiture électrique la plus populaire, la batterie peut prendre l’eau !

Mini, la filiale de BMW, vient de procéder au rappel de nombreuses Mini Cooper SE à travers le monde. En France, plus de 200 véhicules sont concernés. En cause, un défaut d'étanchéité sur le boitier de la batterie.

Décidément, les rappels s'enchaînent au sein du groupe BMW en cette rentrée 2024. Hier, le constructeur allemand a procédé au rappel de sa très populaire berline électrique i4 Gran Coupé. La raison ? Un défaut de fabrication sur une pièce du châssis.

Et en ce mardi 3 septembre, c'est au tour de Mini de passer par la case rappel. Il touche l'intégralité de la production de la Cooper SE, sa toute première citadine électrique lancée à la fin 2019. Mine de rien, cela représente pas moins de 140 000 exemplaires à travers le monde !

La batterie de la Mini Cooper SE peut prendre l'eau

En juillet dernier, notez que la plateforme gouvernementale Rappel Conso a justement publié une alerte sur le sujet. D'après le billet, “le boitier de la batterie haute tension (HV) peut ne pas être étanche à l'eau. Si de l'eau entre, un message avertit le conducteur d'un défaut d'isolation “.

Forcément, ignorer cet avertissement peut avoir de graves conséquences. Tout d'abord, la batterie pourrait s'arrêter n'importe quand, ce qui peut amener le véhicule à stopper sa course sur la route. Par ailleurs, “il y a un risque d'incendie, même lorsque le véhicule est garé”.

Des centaines de véhicules concernés en France

Sur l'alerte publiée par Rappel Conso, il est écrit que les consommateurs doivent impérativement entrer en contact avec un concessionnaire, ce qui suggérait donc que Mini n'avait pas organisé le rappel des véhicules impactés. Finalement, le constructeur a bel et bien pris les choses en main comme le mentionnent nos confrères du site Caradisiac.

En effet, Mini France a bel et bien mis en place un rappel des véhicules concernés. Deux opérations sont actuellement en cours, numérotés 006520800 et 006530800, et selon les précisions de la marque, 213 Mini Cooper SE sont touchés dans l'Hexagone. L'intervention en atelier pourra prendre quelques minutes (si tout va bien) ou plusieurs heures s'il est nécessaire de réparer ou remplacer le boitier.

Pour rappel, nous avons testé dans nos colonnes la refonte de la Mini Cooper SE. Dans l'ensemble, nous avons vanté les qualités de la citadine, à commencer par ses performances, sa faible consommation en ville, ou encore ses nombreuses aides à la conduite.