Microsoft Kinect : la caméra culte de la Xbox One ressuscitée grâce aux TV Sky

Sky, l'un des principaux opérateurs de télévision britanniques, s'apprête à lancer une nouvelle gamme de TV : les Sky Glass. Elles s'accompagneront d'une caméra 4K qui rappelle fortement la Kinect. En effet, elle pourra reconnaître les mouvements, prendra en charge des commandes vocales, et pourra être utilisée dans des jeux.

Les possesseurs de Xbox 360 se rappellent forcément la Kinect, la fameuse caméra de Microsoft utilisée notamment dans de nombreux jeux, puisqu'elle était capable de reconnaître les mouvements du joueur et ses commandes vocales. L'accessoire a connu un succès mitigé malgré ses 24 millions de vente. En août 2016, Microsoft confirme sa volonté de ne pas intégrer de port Kinect sur sa nouvelle Xbox One S, et en septembre 2017, le constructeur annonce la fin de la production de la Kinect.

Si vous avez eu des bons souvenirs avec la Kinect, figurez-vous que Sky, l'un des principaux opérateurs de télévision britanniques, va lancer une nouvelle gamme de TV connectées : les Sky Glass. Comme son nom ne l'indique pas, elles embarqueront une caméra 4K comparable à la Kinect de Microsoft sur de nombreux points.

Sky ressuscite la Kinect de Microsoft sur les TV Sky Glass

En effet, elle sera capable elle aussi de reconnaître les mouvements (le squelette entier) de l'utilisateur, de prendre en charge des commandes vocales et proposera une fonction de “partage” de la télévision, développée en partenariat avec Microsoft justement. “En travaillant avec Microsoft, nous construisons également une fonctionnalité fantastique qui nous permet de regarder la télévision ensemble, même si nous sommes à des kilomètres les uns des autres”, explique Fraser Stirling, chef de produit de Sky.

Il poursuit : “Elle synchronise votre télévision avec d'autres foyers, avec un flux vidéo et un chat intégré à l'écran, et vous pouvoir choisir le contenu des plus grandes chaînes – y compris les matchs de la Premiere League, les films et tous vos divertissements préférés”. Cela rappelle la fonctionnalité Netflix Party lancée durant le premier confinement (le flux vidéo en moins évidemment). Elle permettait aux utilisateurs de regarder un contenu ensemble et de réagir via une fenêtre de chat.

Et justement, les TV Sky Glass disposeront d'une fonctionnalité baptisée “Regarder ensemble” (élaborée avec Microsoft), qui permettra aux gens de regarder un programme ensemble et de voir la réaction de l'autre instantanément. Enfin, les TV Sky Glass prendront en charge quelques jeux qui exploiteront la reconnaissance de mouvements comme l'indémodable Fruit Ninja. En outre, il sera possible de commander la TV grâce à la voix via la phrase d'activation “Hello, Sky”.

Source : TechRadar