Menaces en ligne : comment améliorer la sécurité des enfants?

Les enfants grandissent dans un environnement de plus en plus numérique. Leur protection en ligne doit donc rester une priorité, au même titre que leur sécurité dans le monde réel. Voici quelques conseils importants pour les protéger.

Internet est un couteau à double tranchant. C’est devenu une composante incontournable de notre quotidien. Tant et si bien qu’il est difficile de tenir même les enfants loin de ce monde interconnecté. Mais être en ligne comporte également de nombreux risques.

Les plus petits ne sont pas à l'abri de contenus inappropriés, d'individus malintentionnés sur les réseaux sociaux ou même de l’addiction aux écrans avec les conséquences qui vont avec. Les malwares et ransomwares peuvent également mettre toute la famille en danger. Voici donc nos conseils pour améliorer la sécurité en ligne des enfants et de la famille.

Limitez le temps d’écran des enfants

En début d’adolescence, les enfants passent en moyenne 6 heures par jour devant les écrans selon les études. Ce temps augmente à mesure qu’ils grandissent et peut dépasser les 9 heures.

Pour leur bon équilibre, faites-leur adopter les bonnes habitudes en fixant des limites et veillez dans la mesure du possible à ce qu’ils s’y conforment. Par exemple, interdisez le smartphone ou la console portable dans la chambre avant le coucher.

Il existe aussi des applications de contrôle parental pour limiter le temps d’écran des enfants ou le temps qu’ils passent sur certaines applications.

Des règles strictes pour les réseaux sociaux

La plupart des réseaux sociaux imposent un âge minimum de 13 ans pour s’inscrire. En France, la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne fixe désormais cet âge à 15 ans. En dessous, il faut un accord parental pour l’inscription des enfants.

Quoi qu'il en soit, les parents doivent garder un contrôle sur l’activité de leurs enfants sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin de l'adolescence. Cela passe par la communication, mais aussi l’instauration de règles contraignantes comme le fait de ne pas accepter les demandes des inconnus ni engager des conversations avec des personnes qu’ils ne connaissent pas dans la vraie vie. Les prédateurs utilisent souvent de faux profils pour entrer en contact avec les enfants.

Jusqu’à leur majorité, n’hésitez pas à exiger d’avoir leurs mots de passe. Vous pourrez plus facilement savoir ce qu’ils font sur les réseaux sociaux et avec qui ils parlent. Ou optez pour un outil de surveillance parentale. Vous devez également leur apprendre quelques règles élémentaires.

Utiliser les paramètres de confidentialité pour rendre leur profil le plus privé possible

Éviter de partager des informations personnelles en ligne : numéros de téléphone, adresses, etc.

Éviter également de partager sa position en temps réel sachant que certaines applications le permettent.

Ignorer les demandes d’amis de personnes inconnues

Ne pas parler aux inconnus

Signaler les messages suspects et toute forme de harcèlement ou de propos haineux

Phishing, malwares, espionnage : les bonnes pratiques pour éviter les menaces en ligne

Aussi bien les enfants que les adultes sont vulnérables aux menaces en ligne. Toute la famille doit être bien rodée sur les bonnes pratiques qui renforcent la sécurité sur Internet.

Le phishing ou hameçonnage est un moyen très courant utilisé par les cybercriminels. Il vise à obtenir les identifiants de connexion des victimes, le plus souvent des données de services financiers dans le but de leur voler de l’argent.

Mais le phishing peut viser n’importe quel type d’information sensible pouvant mettre la sécurité ou celle de vos enfants en danger. Pour éviter les pièges, imposez certaines règles :

Apprenez à votre enfant à ne pas cliquer sur n’importe quel lien : il faut faire attention aux liens promettant des cadeaux, des offres trop belles pour être vraies, ne pas cliquer systématiquement sur les liens qu’envoient les contacts.

Toujours vérifier l'adresse des sites avant de saisir ses identifiants de connexion : les escrocs n'hésitent pas à reproduire parfaitement l'interface de certains sites populaires pour soutirer les identifiants que vous renseignez. Vérifiez toujours que c'est la bonne l'URL et plus généralement, évitez les sites en http qui n'ont pas de cadenas au début de la barre d'adresse.

Ne pas télécharger ses applications depuis n'importe quelle source : sur smartphone, installez toujours vos applications depuis les stores officiels, surtout sur Android (Play Store). Sur PC, rendez-vous toujours sur le site officiel du développeur.

Changer ses mots de passe une fois en passant

Installez régulièrement les dernières mises à jour disponibles sur votre PC ou smartphone.

En dehors de ces règles élémentaires, il est important d’opter pour une solution de protection complète comme Bitdefender. Le pack famille offre les outils adéquats pour protéger jusqu’à 15 appareils du foyer contre les virus et malwares, peu importe le système (Windows, macOS, iOS et Android).

La solution Bitdefender permet de détecter et de bloquer les menaces en ligne. Il embarque des outils de contrôle parental qui vous permettent de surveiller discrètement ce que font vos enfants en ligne.

Le pack Famille de Bitdenfender offre également une protection complète contre les ransomwares pour protéger vos photos, vidéos et données de famille. Enfin, la solution intègre aussi un VPN sécurisé pour rester anonyme.

