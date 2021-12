Mazda 2 Hybrid : le clone de la Toyota Yaris arrive au printemps 2022 en Europe

Mazda vient de dévoiler sa Mazda 2 Hybrid basée sur la Toyota Yaris. Elle dispose d'un système hybride à recharge automatique complet et sera vendu aux côtés de la Mazda 2 2022 ordinaire en Europe au printemps prochain.

À sa sortie en 2022, la Mazda 2 Hybrid sera proposée en trois niveaux de finition nommés Pure, Agile et Select. C'est la première fois que Mazda propose un modèle entièrement hybride dans sa gamme européenne, qui comprend de nombreux modèles hybrides légers et la MX-30 entièrement électrique.

Hormis le badge Mazda, la nouvelle Mazda 2 Hybrid semble identique à la version hybride de la Toyota Yaris à hayon. Le volume de chargement de 286 litres et l'empattement de 2 560 mm sont identiques à ceux de la Yaris.

Que sait-on des caractéristiques techniques de la Mazda 2 Hybrid ?

La Mazda 2 Hybrid combine le moteur à essence trois cylindres de la Toyota Yaris avec un moteur électrique de 59 kW pour une puissance totale du système de 85 kW et 114 chevaux. La voiture pourrait abattre le 0 à 100 km/h en 9,7 secondes et promet une vitesse maximale de 175 km/h. De plus, elle affiche une consommation de carburant d'environ 3,3 L/100 km en cycle combiné WLTP et des émissions de CO2 de 93 à 87 g/km selon si vous utilisez des jantes de 16 ou 15 pouces.

Comme la Yaris, elle démarre automatiquement en mode électrique et peut être conduite avec le moteur principal éteint sur de courtes distances et à faible vitesse. Elle est également équipée de la technologie de freinage par récupération, qui lui permettra de retrouver quelques kilomètres d’autonomie.

Le véhicule aurait obtenu jusqu'à cinq étoiles dans le cadre du célèbre programme de tests de résistance aux chocs Euro NCAP. La voiture est donc aussi bien notée que la Tesla Model 3, qui avait également obtenu 5 étoiles lors du même test. Le constructeur automobile annonce que la Mazda 2 Hybrid 2022 sera commercialisée à partir du printemps 2022 en Europe, et qu'elle sera disponible chez les concessionnaires habituels. Elle viendra directement rivaliser avec la nouvelle Peugeot 308 Hybrid, que nous avions pu essayer.

