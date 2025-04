L’overclocking arrive dans des smartphones Android de cette marque, mais à quoi cela peut-il servir ?

Xiaomi semble sur le point d'ajouter une fonction d'overclocking à l'interface de ses smartphones. Le fabricant permettrait ainsi aux utilisateurs avancés de moduler en direct la puissance du processeur et du GPU, tout en encadrant le système par une série de gardes fous.

Vous l'avez sans doute essayé un jour sur votre PC : l'overclocking consiste à changer le voltage de puces comme le processeur ou le GPU de votre carte graphique. De quoi booster les performances, sans investir dans des composants plus puissants. Les gains sont toutefois généralement relatifs sur la plupart des machines. Et en cas de mauvaise configuration, un overclock raté peut avoir des conséquences qui vont de l'instabilité système, à la grillade de composants.

On note au passage que même dans le cas d'un boost de fréquence plus raisonnable, les bénéfices restent maigres face aux inconvénients. Il faut en effet compter avec une consommation et dissipation de chaleur en hausse, et une puce dont la durée de vie risque de diminuer. Overclocker est donc généralement une pratique déconseillée sur PC, sauf si l'utilisateur sait réellement ce qu'il fait. Ce qui explique pourquoi son arrivée sur des smartphones n'était pas, jusqu'ici, quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre.

Overclocker son smartphone : est-ce bien raisonnable ?

Et pourtant, la marque Xiaomi y travaille. L'info, reprise par Android Authority, est tirée du code source de la prochaine version de l'interface MIUI qui arrivera prochainement sur une partie des appareils de la marque. On découvre en effet plusieurs lignes de code faisant référence à un nouveau “Chip Performance Dashboard”, associé à d'autres lignes explicites. Dont une propose d'ajuster “la fréquence et le voltage de chaque groupe de coeurs CPU et GPU”.

Des gardes fous seront en place pour éviter les erreurs les plus graves pour la survie de l'appareil, à en croire d'autres mentions. Une fois les paramètres validés, un redémarrage du smartphone sera nécessaire pour profiter des fréquences choisies. Les références à cette fonctionnalité sont uniquement présentes dans la dernière version en développement de MIUI basée sur Android 16. Ce qui suggère donc que tout ou partie des smartphones compatibles avec cette version système auront droit à cette nouveauté.

Reste à savoir réellement à quoi pourrait servir d'overclocker un appareil mobile. Leur plateforme matérielle est déjà ultra optimisée pour maximiser à la fois les performances, le confort et l'autonomie. Et il faut souligner que les puces intégrées aux derniers modèles sont toutes très musclées. À l'évidence, le risque de causer des instabilités et de rendre le smartphone trop chaud semble d'emblée dépasser les bénéfices éventuels.

À moins que cela ne permette de faire l'inverse : underclocker (diminuer les performances) du mobile. De quoi, par exemple, profiter de sessions de jeu plus longues, et de plus d'autonomie ? La question reste pour l'instant ouverte, en attendant l'arrivée de la version finale de la mise à jour de Xiaomi.