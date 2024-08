Smartphone, PC : l’IA n’est pas un argument de vente, les gens s’en fichent complètement d’après ce sondage

On pourrait croire que les consommateurs veulent absolument de l’IA dans leur nouveau produit, mais ce n'est pas le cas selon ce sondage. Il révèle que les gens font attention à des choses bien plus terre à terre.



Voici deux mots qui vous sortent peut-être par les oreilles tant vous avez l'impression que l'on ne parle plus que de ça : intelligence artificielle. Impossible en effet de passer à côté du phénomène depuis quelques années déjà. Le robot conversationnel ChatGPT l'a démocratisé au point qu'il est inimaginable aujourd'hui de sortir un produit Tech sans l'affubler d'une fonctionnalité IA quelconque. C'est à croire que les consommateurs sont avides de ce genre d'options, mais est-ce réellement le cas ?

Divers sondages cherchant à savoir comment les gens considèrent l'IA montrent que si la technologie est connue, elle n'intéresse pas tant que ça au quotidien. Et c'est sans compter celles et ceux qui se méfient carrément de l'intelligence artificielle. Fort de ces constats, Future a sondé un échantillon représentatif pour connaître sa perception de l'IA, comment il imagine s'en servir et surtout, son impact sur les décisions d'achats. Les résultats sont assez différents de ce que l'on imagine spontanément.

Non, la présence de l'IA dans un produit Tech ne pousse pas à l'achat selon ce sondage

Pas de demi-mesure : 64 % des personnes interrogées sont d'accord avec l'affirmation “Je me fiche de savoir si quelque chose intègre de l'IA, mais je suis intéressé par les choses qui améliore mon quotidien“.

Lorsqu'il s'agit d'acheter un nouveau produit, le fait qu'il possède une ou des fonctionnalités IA arrive bon dernier au classement des aspects auxquels les sondés font attention. En première position, on trouve le constructeur (Samsung, Google, Apple, Xiaomi…), suivi par le prix et le système d'exploitation (Android, iOS, Windows…).

En revanche, si l'IA n'est pas un argument de vente aujourd'hui, il pourrait bien le devenir demain. Au moment de l'étude en juin 2024, 45 % des répondants pensent que l'intelligence artificielle améliore leur quotidien. Quand on leur demande d'imaginer si ce sera le cas dans 5 ans, le chiffre passe à 60 %. On peut donc penser qu'axer sa communication commerciale sur l'IA est une bonne idée, mais pas tout de suite.