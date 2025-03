Les Google Pixel chauffent moins grâce à cette mise à jour, mais tous les problèmes ne sont pas réglés

Google déploie une mise à jour pour ses smartphones Pixel. Certains modèles deviennent un peu plus rapides, mais les résultats restent inégaux. Une amélioration importante pourrait tout de même séduire les utilisateurs.

Les performances d’un smartphone ne se résument pas à des chiffres. Dans l’usage quotidien, la réactivité et la stabilité jouent un rôle essentiel. Sur les modèles haut de gamme, chaque ralentissement, surchauffe ou délai devient plus visible. C’est pourquoi les fabricants tentent régulièrement d’optimiser les performances à travers des mises à jour logicielles, sans forcément changer le matériel.

Google vient de publier une nouvelle mise à jour pour ses smartphones Pixel, notamment les Pixel 9 et Pixel 7 Pro. Le but est de rendre certains usages plus rapides, tout en limitant la chauffe. Les premiers retours montrent des améliorations partielles : certains tests révèlent des gains concrets, d’autres affichent peu de changements. En revanche, la gestion thermique semble avoir été nettement améliorée, ce qui pourrait apporter une meilleure stabilité au quotidien.

La mise à jour rend les Pixel plus rapides et limite la surchauffe

Dans les jeux gourmands comme Wilderless, le Pixel 9 Pro XL reste limité à environ 40 images par seconde. La mise à jour ne modifie pas cette performance. Même chose pour les applications comme LumaFusion, où le temps de rendu d’une vidéo UHD reste de 32 secondes.

Cependant, dans Google Photos, certaines tâches comme le montage sont plus rapides. Le Pixel 9 Pro XL gagne jusqu’à 11 % de vitesse pour l’édition de vidéos, tandis que le Pixel 7 Pro montre aussi de nets progrès. En compression de fichiers, le 7 Pro mis à jour devient même plus rapide que le 9. Cela souligne l’écart réduit entre les puces Tensor G2 et G4 dans certaines situations.

C’est surtout sur la gestion thermique que la différence est notable. Avant la mise à jour, le Pixel 9 Pro XL perdait 19 % de performances après un effort prolongé. Ce chiffre tombe à 7 % avec le nouveau correctif. Le Pixel 7 Pro passe de 9 % à seulement 3 %. Google semble avoir fait le choix d’une performance plus constante dans le temps, même si les gains ne sont pas spectaculaires dans tous les usages. Pour installer la mise à niveau, il suffit de se rendre dans Paramètres > Système > Mise à jour et de suivre les instructions proposées.