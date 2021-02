Fuite de données médicales, découvrez si vous faites parti des 500 000 victimes ?

Après la cyberattaque qui a provoqué la fuite sur la toile des données médicales de 500 000 Français, une société rennaise s'est empressée de développer un site pour venir en aide aux victimes. Cet outil permet de vérifier rapidement si vos données ont été compromises ou non.

Nous vous en parlions ce mercredi 24 février 2021. Les fichiers médicaux de 500 000 patients français ont été piratés, puis diffusés sur le net. Une trentaine de laboratoires du nord-ouest de la France ont été victimes d'une cyberattaque. Il s'avère que tous ces labos utilisaient le même logiciel pour centraliser leurs informations, ce qui a grandement facilité la tâche des hackers.

La Bretagne est la région la plus touchée par cette agression, avec 300 000 patients concernés par cette fuite hors-norme. Jusqu'alors, la seule solution consistait à prendre contact avec son laboratoire, pour savoir si l'on était concerné ou non. Or, la société rennaise Acceis, spécialisée en sécurité informatique, vient de mettre en ligne un outil extrêmement pratique ce jeudi 25 février 2021.

Ce site baptisé simplement “fuite de données de santé” permet très rapidement de savoir si vos données médicales ont été compromises ou non. Pour ce faire, il suffit de renseigner votre numéro de sécurité sociale dans la barre de recherche, située au centre de la page. Le résultat est instantané.

Si c'est le cas, un message d'avertissement apparaîtra sous la barre de recherche : “Votre identité figure dans la fuite de données. Dans les prochains jours, soyez très vigilant sur les courriels et SMS malveillants que vous pourriez recevoir”. Acceis vous conseille d'ailleurs de rentrer en relation avec les services de gendarmerie ou de vous rendre sur le site Cybermalveillance.gouv.fr.

En outre, la société Acceis précise que cet outil est entièrement sécurisé. “Nous avons extrait les numéros de sécurité sociale des données récupérées, puis nous les avons hashées en SHA-256 (ndlr : il s'agit d'une méthode mise au point par la NSA pour empêcher le déchiffrement des données), c'est-à-dire que nous avons utilisé un algorithme cryptographique produisant une empreinte unique de chaque numéro”.

De plus, les chercheurs d'Acceis assurent qu'aucun journal de connexion au site n'est conservé. Aucun cookie n'est utilisé, et les communications entre votre navigateur et le site sont sécurisées au moyen d'un mécanisme de chiffrement en HTTPS. En d'autres termes, vous ne risquez rien à renseigner votre numéro de sécurité sociale sur ce site.