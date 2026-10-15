Les abonnés Google AI Plus perdent l’accès aux modèles Pro de Gemini : il faudra payer plus cher, ou perdre en performances

Google serre la vis. Les clients Google AI Plus devront passer à l’abonnement Google AI Pro plus coûteux pour conserver l’accès aux modèles Gemini Pro.

Les utilisateurs qui avaient l’habitude d’utiliser les modèles Pro de Gemini dans l’application dédiée et le mode IA de la recherche Google grâce à leur abonnement Google AI Plus vont devoir changer leurs habitudes. La firme est en train de prévenir ses clients qu’à compter du 13 novembre 2026, leur forfait ne prendra plus en charge Gemini Pro. Ils devront alors se contenter des modèles Flash et Flash Lite, moins performants. Les conservations déjà entamées avec un modèle Pro ne seront pas perdues, mais devront se poursuivre dans un autre modèle.

Google AI Plus offrait un rapport qualité-prix très intéressant et perd désormais son principal attrait. Les abonnés qui ont absolument besoin des modèles d’IA plus avancés devront payer quatre fois plus cher puisque Google AI Plus coûte 4,99 euros par mois et que Google AI Pro est commercialisé à 21,99 euros mensuels.

Google AI Plus devient bien moins intéressant

Google cherche à réaliser des économies en réservant ses modèles les plus consommateurs de ressources aux clients qui payent le plus. L’objectif est aussi sans doute de forcer certains utilisateurs à souscrire une offre Google AI Pro, bien plus rentable pour le géant du numérique. Pour rappel, le nouveau modèle Gemini 4 Argon est inclus dans Google AI Pro. Celui-ci propose des “performances de pointe dans les workflows complexes”, pour les processus intensifs. L’abonnement donne aussi droit à un accès étendu à Gemini 3.1 Pro et à Deep Research dans Gemini, et à l’intégration de l’assistant dans Docs et Sheets.

L’autre formule disponible est Google AI Ultra à 99,99 euros par mois, pour des limites d’utilisation cinq plus élevées qu’avec Google AI Pro, une taille d’importation de fichier plus élevée, et de meilleures capacités pour Lyria 3.5 (génération de musique), Gemini Notebook, Google Flow ou encore Google AI Studio.

Google avait aussi prévenu que les comptes gratuits perdraient plusieurs avantages, dont l’accès à certaines modèles, se limitant au seul Gemini Flash. Après avoir démocratisé l’IA, Google cherche maintenant à la rentabiliser.