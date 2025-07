Lego dévoile un set Game Boy qui va ravir les fans de jeux vidéo, mais ce qui surprend vraiment c’est son prix

Vous avez perdu ou vendu votre ancienne Game Boy ? Lego lance un set à taille réelle avec deux des jeux de notre enfance pour nous faire replonger dans les années 90.

Crédit : Lego

Lego sait faire vibrer notre fibre geek et nostalgique en lançant régulièrement des produits qui sont à destination des adultes plutôt que des enfants. Le fabricant de jouets vient d'annoncer une collaboration avec Nintendo pour commercialiser un set Game Boy du plus bel effet. Il s'agit de construire une réplique à l’échelle 1:1 de la console portable mythique, qui peut ensuite être exposée grâce à un support.

Lego a pensé aux détails puisqu'il est possible d'appuyer sur la croix directionnelle, ainsi que sur les boutons Select, Start, A et B. Deux cartouches de jeu viennent accompagner l'appareil, et pas des moindres : Super Mario Land et The Legend of Zelda Link's Awakening, deux titres cultes de la Game Boy originale. Il aurait été difficile de choisir plus pertinent.

Une Game Boy aussi vraie que nature en LEGO

Cerise sur le gâteau, les cartouches peuvent être insérées dans le port de la console prévu à cet effet, comme sur la véritable console. Des écrans lenticulaires sont inclus pour donner l'impression que l'affichage de la console est allumé. L'un fait apparaître l'écran d'accueil Nintendo, les deux autres donnent la sensation qu'on a lancé une partie de Super Mario Land ou de Link's Awakening.

Le set de 421 pièces est vendu au prix de 59,99 euros. On a connu Lego plus gourmand, et il devrait s'imposer comme une idée cadeau idéale pour ceux qui ont passé des centaines d'heure sur la console dans les années 90. Les précommandes sont ouvertes, mais le produit ne sera disponible qu'à partir du 1ᵉʳ octobre 2025. Lego limite à trois sets Game Boy par foyer pour éviter le scalping et satisfaire ses clients.

Cette Game Boy en Lego nous a tapé dans l'œil, mais il ne s'agit pas de la seule nouveauté geek du fabricant. Un kit Batman Arkham Asylum, prévu pour le 9 septembre, rejoint aussi le catalogue. Il fait très envie lui aussi, mais comptez 299,99 euros pour ce set comprenant 2 953 pièces.