Le Toyota RAV4 hybride rechargeable de 2026 cache une arme secrète digne d’une voiture électrique

Le RAV4 hybride rechargeable évolue pour 2026 avec des performances en nette hausse. Toyota y introduit une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux voitures 100 % électriques. Une mise à jour qui pourrait bien changer la donne sur le segment.



Pendant des années, Toyota a dominé le marché de l’hybride sans vraiment s’impliquer dans l’électrique pur. Ses modèles hybrides classiques, comme la Prius ou le RAV4, ont rencontré un franc succès, mais ses véhicules rechargeables ont toujours occupé une place plus discrète. En Europe, les voitures 100 % électriques ne représentaient que 1,8 % du parc en 2023, et les hybrides rechargeables faisaient à peine grimper ce chiffre à 3,9 %. Face à une concurrence qui mise désormais sur l’autonomie électrique et la recharge rapide, le constructeur japonais semble vouloir rattraper son retard.

Avec le RAV4 hybride rechargeable version 2026, Toyota opère un virage important. Le SUV, autrefois appelé RAV4 Prime, gagne en puissance et en autonomie, mais surtout en rapidité de recharge. Grâce à une batterie plus performante, le véhicule promet jusqu’à 80 kilomètres de conduite en tout électrique. Et surtout, deux versions bénéficient désormais de la recharge rapide en courant continu, une première pour un modèle hybride de la marque.

Toyota équipe le RAV4 hybride rechargeable 2026 d’une recharge rapide digne des voitures électriques

Les versions XSE et Woodland du nouveau RAV4 hybride rechargeable peuvent désormais se connecter à une borne rapide en courant continu (DC). Selon Toyota, cette recharge permet de passer de 10 % à 80 % de batterie en seulement 30 minutes. Une capacité habituellement réservée aux modèles 100 % électriques. Cette nouveauté rapproche cette nouvelle version du SUV d’un usage plus souple, notamment pour les conducteurs sans accès facile à une borne domestique.

Sous le capot, le SUV affiche 320 chevaux, ceux-ci sont distribués aux quatre roues via un moteur thermique 2.5 litres et deux moteurs électriques. Ce nouveau système hybride rechargeable fait partie de la sixième génération développée par Toyota. Le constructeur ajoute aussi un nouveau modèle sportif, le GR Sport, qui reprend cette motorisation. Tous ces éléments placent ce RAV4 dans une nouvelle dimension, avec un bon compromis entre puissance, autonomie et recharge rapide, difficile à ignorer pour ceux qui hésitent encore entre hybride et 100 % électrique.