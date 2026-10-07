Le Premier ministre achète un slip et se fait pirater ses données personnelles

Sale journée pour Sébastien Lecornu qui, non content d’être à la tête d’un gouvernement largement déprécié, voit en plus ses données personnelles fuiter sur le web. Soit, cela arrive à peu près à tout le monde de nos jours. La raison de cette fuite est tout de même cocasse : l’achat d’un slip en ligne.

C’est un fait : n’importe qui s’étant déjà inscrit à une plateforme en ligne, ou même figurant sur n’importe quelle liste administrative comme la Sécurité sociale à la CAF, s’est fait voler ses données personnelles par des pirates. Si ce n’est pas le cas, ce le sera forcément un jour. Par définition, cela n’exclut pas les chers membres de notre gouvernement. La preuve en est : Sébastien Lecornu, actuel Premier ministre, s’est lui-même fait pirater courant 2024.

En creusant un peu, nos confrères du Canard Enchaîné ont ainsi remonté la trace de cette fuite de données et ont trouvé le coupable : un slip. Mais attention, pas n’importe lequel. Un slip français. En effet, il y a deux ans, la marque Le Slip Français est visée par une cyberattaque. 1,5 million de clients voient alors leurs données personnelles passer dans les mains des pirates — et donc du plus offrant. Parmi lesquels, un certain Sébastien Lecornu.

Sébastien Lecornu n’aurait pas dû acheter de slip ce jour-là

Celui qui était à l’époque Ministre des Armées voit donc aujourd’hui son numéro de téléphone, ainsi que probablement plusieurs autres informations sensibles le concernant, circuler librement sur le net. L’avantage pour lui est qu’il pas bien difficile de trouver l’adresse de Matignon sur le web. Ce dernier peut se consoler en se disant qu’il n’est pas le seul membre du gouvernement à s’être fait pirater. Selon les informations du Canard Enchaîné, 25 des 36 membres du gouvernement se sont également fait voler leurs données personelles.

L’histoire ne dit pas si tous peuvent retracer la fuite de leurs données à l’achat d’un slip. Probablement pas, tant les cyberattaques sont désormais fréquentes, notamment des grandes structures administratives du pays. Aussi, il est devenu crucial de savoir se protéger correctement. On ne le répètera jamais assez : changez régulièrement de mot passe, activez la double authentification, ne cliquez pas sur n’importe quel lien, et vous pourrez acheter tous les slips du monde en paix.