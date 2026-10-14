Le launcher Epic Games Store fait sa révolution : il devient deux fois plus rapide que Steam, fini les lags ?

L’Epic Games Store a la réputation d’être un launcher particulièrement lent. Une nouvelle version est disponible améliorant considérablement ses performances, ce qui le rendrait même plus rapide que Steam.

Une toute nouvelle version de l’Epic Games Store est disponible. Celle-ci a été développée à l’aide de l’IA, et les résultats obtenus sont époustouflants. L’interface a été totalement repensée, mais surtout, les performances ont été prodigieusement améliorées. Oubliez le launcher lent qui laggait à chaque action et la page de jeux qui charge pendant de longues secondes.

Epic Games annonce un démarrage à froid de l’application en seulement 5,47 secondes en moyenne, ce qui serait 46 % plus rapide que pour Steam selon les tests menés par l’entreprise sur 13 configurations Windows différentes. Faire réapparaître l’interface qui était cachée en arrière-plan depuis la zone de notification ou la barre des tâches prendrait environ 0,36 seconde, soit 14 % moins de temps que Steam.

L’Epic Games Store est rapide comme l’éclair

Cette nouvelle génération de l’Epic Games Store est déployé en mode Preview, ce qu’on peut considérer comme une bêta publique. Il peut donc subsister quelques bugs. Il est nécessaire de supprimer l’ancienne version du programme pour installer la nouvelle mouture, mais les jeux restent bien sur votre PC.

Nous avons installé l’Epic Games Store Preview 0.95.1 pour nous faire une idée, et avons été bluffés. Le launcher est rapide. Très rapide. Le jour et la nuit avec la précédente expérience. Il est capable d’afficher des centaines de jeux sans lag et utiliser la barre de recherche pour trouver un titre de sa bibliothèque est presque instantané. La boutique est également bien plus réactive qu’auparavant.

Il y a quelques jours, Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, déclarait que l’entreprise embrassait l’IA pour accélérer les processus de développement en interne: “Nous effectuons un virage stratégique majeur ici chez Epic, en réorganisant les développeurs pour les réorienter vers une accélération maximale de l’IA. L’objectif n’est pas de faire les mêmes choses avec moins de personnes, mais de permettre à tout le monde ici de construire plus de choses et mieux, et d’apporter ces avantages à toutes les équipes utilisant Unreal”. Pour l’instant, le pari semble réussi, même si on peut se demander s’il n’était pas possible d’améliorer l’ancien et affreux Epic Games Store plus tôt sans IA avec un plus de volonté.