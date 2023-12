Le FBI fait tomber un dangereux ransomware et publie un outil de décryptage gratuit pour les victimes

Le ministère américain de la Justice (DoJ) a officiellement annoncé le démantèlement du ransomware BlackCat et publié un outil de décryptage que les victimes peuvent utiliser pour retrouver l'accès aux fichiers verrouillés par le logiciel malveillant.

Un groupe international d'organismes chargés de l'application de la loi a saisi le site du dark web du célèbre gang de ransomware connu sous le nom d'ALPHV, ou BlackCat. « Le Federal Bureau of Investigation a saisi ce site dans le cadre d'une action coordonnée de lutte contre le ransomware ALPHV Blackcat », peut-on lire dans un message publié sur le site du gang sur le dark web.

L’agence a déclaré qu'en septembre 2023, les affiliés du groupe « ont compromis plus de 1 000 entités, dont près de 75 % aux États-Unis et environ 250 en dehors des États-Unis, demandé plus de 500 millions de dollars et reçu près de 300 millions de dollars en paiements de rançon ». Ce groupe de ransomware est connu pour l'ampleur et l'impact de ses attaques. Rien qu'au cours des deux derniers mois, il a notamment touché le fabricant de produits de santé Henry Schein, Fidelity National Financial et l'horloger japonais Seiko. Les cybercriminels avaient également exigé une rançon de Reddit l’été dernier.

Le FBI va permettre aux victimes de retrouver leurs données

Le ministère américain de la Justice (DOJ) affirme que le FBI a créé un outil de décryptage qui l'a aidé à restituer les données de plus de 500 victimes de ransomwares dans le cadre d'une opération multinationale de répression.

Cependant, Bleeping Computer rapporte que cet après-midi, ALPHV / Blackcat a affirmé avoir repris le contrôle de son site et que le FBI ne disposait de clés de décryptage que pour 400 entreprises environ, laissant plus de 3 000 victimes dont les données restent chiffrées. On ne sait pas si toutes vont parvenir à récupérer leurs données.

En représailles, le gang des ransomwares ALPHV/BlackCat a déclaré qu'il élargissait l'éventail des victimes que son réseau d'affiliés pouvait cibler pour inclure désormais les centrales nucléaires, les hôpitaux et les infrastructures critiques. Il s'agit d'une escalade très médiatisée du syndicat criminel du ransomware en tant que service (RaaS), qui semble réagir aux récentes activités du FBI en matière d'application de la loi.