L’Atari 800 revient d’entre les morts avec ce nouveau modèle capable de lire vos cartouches d’origine

L’Atari 800 n’est pas la console à laquelle on pense en premier lorsque l’on pense à Atari, encore moins au rétrogaming de manière générale. Et pourtant, la petite machine 8-bits a rencontré un petit succès et compte encore de nombreux fans fidèles. Ces derniers seront ravis d’apprendre qu’un nouveau modèle, légèrement remis au goût du jour, s’apprête à être commercialisé.

atari 800XL

Malgré son destin pour le moins funeste, Atari occupe toujours une place de choix dans le cœur des joueurs qui ont connu son âge d’or — ou ceux qui s’intéressent tout simplement à l’histoire du jeu vidéo. Ces dernières années nous l’ont bien prouvé, avec le lancement de plusieurs consoles capables de faire tourner les jeux de la marque, voire même quelques rééditions de ses machines les plus mythiques.

On pense bien sûr à l’Atari 2600, à la fois la plus populaire et celle qui a entraîné la chute du géant, mais celle-ci n’est pas la seule. En 2024 par exemple, c’était au tour de l’Atari 400 d’avoir droit à sa version modernisée. Aujourd’hui, le constructeur offre le même traitement à une autre de ses consoles. Il est désormais temps de passer à la période 8-bits, puisqu’il s’agit de l’Atari 800.

Sur le même sujet — ChatGPT affronte un ordinateur Atari de 1977 aux échecs et ça ne se passe pas du tout comme prévu

L’Atari 800 XL ressuscite le modèle original en version 2026

Voici donc l’Atari 800 XL version 2026, près de 50 ans après la sortie du modèle original (désolé pour le coup de vieux). Le design reprend forcément celui de la machine de 1979, mais avec quelques améliorations essentielles pour un joueur du 21e siècle. Rassurez-vous, pas besoin de ressortir vos vieux câbles de l’époque pour la brancher, un simple câble HDMI fera l’affaire.

Les divers accessoires, tels que les contrôleurs (dont celui fourni dans la boîte), pourront quant à eux se brancher en USB, dont la console dispose de plusieurs ports. Si vos jeux ont trop pris la poussière, notez que la console embarque nativement 25 jeux préinstallés, parmi lesquels Centipede, Crystal Castles ou Millipede and Missile Command. Du reste, la console pourra également prendre en charge vos cartouches de l’époque.


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