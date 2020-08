Gare à cette arnaque qui piège des ados sur les réseaux sociaux

Une vidéo d’arnaque devenue virale après avoir bien fait rire de nombreux internautes inquiète l’autorité des marchés financiers (AMF) mais aussi la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). De nombreux adolescents tombent en effet dans le piège de ce qui ressemble fortement à une arnaque de type pyramide de Ponzi.

Vous l’avez peut-être vue sur les réseaux sociaux – que ce soit la vidéo d’origine ou des mèmes divers et variés. En mai dernier, une vidéo d’arnaque particulièrement ridicule était devenue virale. Présentée par un jeune homme, la vidéo déroule tous les clichés bling bling possibles et imaginables (costume, même un peu trop petit, voiture de luxe, champagne, etc….). Surtout la narration vaut son pesant de cacahuètes.

Ne tombez pas dans le piège de « l’argent facile »

On y entend JP, le protagoniste, exhorter les jeunes de « faire de l’argent » avec lui et lancer des contre-vérités comme : « Savais-tu que 95 % de la population détenait 5 % des richesses ? » (on espère inutile de préciser que si cela était vraiment le cas le monde irait bien mieux qu’il ne va en réalité en 2020…). A un moment de la vidéo, il lâche sans doute les trois phrases qui ont le plus fait rire ceux qui ont pris la vidéo au second degré :

« Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l’argent avec moi, grâce à ton téléphone, et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme ? Moi, je pense la question elle est vite répondue. Alors soit tu me suis, soit tu vas demander de l’argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto », détaille-t-il sans s’étouffer.

Or, alors que l’on aurait pu croire à une simple tentative de faire le buzz, il semble qu’il s’agit bien d’une arnaque, et qu’elle compte déjà des victimes. Selon La Voix Du Nord qui reprend une info Le Figaro, les victimes qui contactent sérieusement l’auteur de la vidéo sont invités à se rapprocher d’une société basée à Dubaï, Melius, et entrent alors dans ce qui a toutes les caractéristiques d’une pyramide de Ponzi.

Ce type de montage financier frauduleux consiste à rémunérer les investissements des clients par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Les victimes de Melius doivent « investir » dans un « kit de formation » pour devenir « trader » – entre 500 et 1500 €. Ils doivent ensuite convaincre un maximum de personnes de tomber eux aussi dans le piège en leur vendant ces mêmes « kits de formation ».

Le développent de ce type d’arnaques en plein coronavirus a fait réagir l’autorité des marchés financiers (AMF) mais aussi la mission interministérielles de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Claire Castanet, responsable de l’AMF s’inquiète d’une augmentation de cas de déscolarisations et désocialisations liée à cette arnaque. Le nombre de victimes aurait en particulier augmenté parmi des jeunes garçons confinés.

De son côté Miviludes estime que l’arnaque fait également montre d’une dérive sectaire puisqu’à la « pratique douteuse » s’ajoute « un enfermement dans un système qui conduit à l’isolement, à la ruine affective et financière ».