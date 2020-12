La PS4 profitera d’une fin de vie plus riche et longue que la PS3, assure Sony

À l’occasion d’une interview, le patron de Sony Interactive Entertainment confirme que la PS4 profitera d’un plus long support que la PS3. Rassurant les joueurs qui n’ont pas fait la transition vers la PS5, faute de moyens ou de consoles disponibles, il confirme que les jeux y seront encore nombreux. Bien sûr, l’accent sera progressivement mis sur la PS5, faut pas se leurrer !

La PS5 n’est pas facile à acheter. Pour deux raisons. D’abord, elle coûte quand même un peu d’argent, même si elle est aussi chère que la Xbox Series X. La PS5 coûte 499 euros, soit 100 euros plus chers que la PS4 à son lancement. Tout le monde ne peut pas se l’offrir. Ensuite, même son coût entre dans votre budget, les stocks ne sont pas suffisants pour que tous les joueurs puissent en acheter une. Les rumeurs évoquent le retour de la console dans les magasins en 2021, mais pas avant. Il faudra donc être patient.

En attendant, vous devrez donc continuer de jouer sur votre « vieille » console. La Xbox One (classique, X ou S) ou la PS4 (classique ou Pro) selon votre équipement. Mais est-ce vraiment une mauvaise nouvelle ? Il est vrai que les propriétaires d’une PS4 ne pourront pas profiter de Miles Morales, de Demon’s Souls Remaster ou Sackboy. Mais les exclusivités de la PS5 sont encore rares. Et la PS4 a encore de beaux jours devant elle.

Une fin de vie plus riche pour la PS4

C’est du moins ce qu’affirme une fois encore Jim Ryan, le patron de PlayStation. À l’occasion d’une interview accordée au magazine britannique Edge, il explique que Sony travaille avec les développeurs pour allonger la durée de vie de la PS4. De fait, les joueurs auront de quoi jouer encore longtemps sur la console, même si cela doit repousser l’achat d’une PS5. Il explique même que la PS4 profitera d’une fin de vie plus riche et plus longue que la PS3. Cette déclaration est simplement une confirmation des propos du patron de Sony tenu cet été à propos de la PS4.

Bien sûr, l’objectif est de garder les joueurs dans le giron de Sony le temps de faire la transition vers la PS5. Car ce sont 100 millions d’unités qui ont été vendues par Sony depuis le lancement de la console en 2013. Et une très faible minorité a pu se procurer une PS5. Il ne faudrait pas qu’ils aillent à la concurrence. D’où l’importance du soutien de la PS4. Mais, soyez certain que Sony va doucement, mais surement, faire la transition vers sa nouvelle plate-forme. Jim Ryan le confirme d’ailleurs lors de cette interview. Reste à savoir si les studios accepteront de suivre cette recommandation.

Source : The Gamer