Instagram cherche d’autres moyens de rendre les stalkers encore plus discrets

Instagram travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité, baptisée “le mode lecture”. Celle-ci s’inscrit dans la continuité des nouveautés apportées aux abonnés à la formule Plus, qui peuvent déjà visionner des stories sans laisser de trace.

Il y a quelques mois, Meta lançait l’abonnement Plus sur ses divers réseaux sociaux. Celui-ci donne accès à des fonctionnalités plus ou moins similaires sur chaque plateforme, en plus de quelques spécificités uniques à chacune. Sur Instagram, notamment, l’abonnement permet de visionner des stories discrètement, c’est-à-dire sans que son pseudo apparaisse dans la liste des spectateurs chez la personne qui l’a postée.

Cette fonctionnalité a déjà reçu un accueil mitigé, certains pointant du doigt l’immense cadeau fait par Meta aux stalkers, qui n’ont plus besoin de moyen détourné pour espionner leurs cibles en paix. Pourtant, l’entreprise ne compte visiblement pas s’arrêter là. En effet, comme l’a repéré l’insider Alessandro Paluzzi, une nouvelle fonction similaire est en développement dans les bureaux de Meta.

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Instagram pourrait bientôt permettre de visiter un profil en toute discrétion

Celui-ci a partagé sa trouvaille sur X (anciennement Twitter). Sur les captures d’écran publiées, on peut apercevoir la présence d’une option baptisée “read-only mode” (que l’on pourrait traduire en “mode lecture”). Un message apparaît lorsque l’on tente de l’activer, nous prévenant que cette fonctionnalité empêche de mettre un like, commenter, envoyer un message, suivre la personne ou visionner ses stories.

Autrement, celle-ci donne uniquement le droit de scroller sur le profil… sans prendre le risque de se faire repérer. En effet, elle permettra surtout d’éviter de laisser un like par mégarde, ou d’appuyer sans faire exprès sur le mauvais bouton. La fonctionnalité se désactive ensuite automatiquement une fois que l’utilisateur a quitté le profil. Dans un communiqué auprès d’Engadget, Meta a affirmé qu’il s’agit seulement d’un test en interne et qu’elle ne prévoit pas pour le moment un déploiement global. Peut-être ne verra-t-elle donc jamais le jour.