Ils pensaient postuler chez Corsair mais ont téléchargé un malware

À l'aide d'une fausse offre d'emploi pour Corsair, célèbre fabriquant de hardware, des pirates ont mené une campagne pour voler les données personnelles des victimes pensant postuler.



C'est toujours plus facile d'arnaquer les gens en exploitant leurs faiblesses. Et parmi les populations potentielles, il y en a une qui se paye le luxe d'être nombreuse et internationale : les demandeurs d'emploi. On trouve toujours des gens qui cherchent du travail et qui épluchent les offres sur Internet. Une aubaine pour les pirates qui ne gênent pas pour arnaquer les étudiants en se faisant passer pour des recruteurs par exemple.

Les cas sont malheureusement nombreux et le procédé est lucratif. L'an dernier, des hackers ont volé 560 millions d’euros en cryptomonnaies grâce à une fausse offre d'emploi. Une campagne similaire, mais encore plus vicieuse a été repérée par l'entreprise de cybersécurité WithSecure. Elle ciblait des personnes déjà en poste en les appâtant avec une offre alléchante de nouveau travail. L'objectif était de récupérer des pages Facebook d'entreprises afin de s'en servir pour diffuser des malwares ou simplement les vendre à d'autres criminels.

Des pirates ont pu voler des données personnelles grâce à une fausse offre d'emploi

Les groupes à l'origine de la fraude opèrent depuis le Vietnam et ciblent surtout les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Inde. Dans le viseur, les personnes en charge des réseaux sociaux, plus à même d'avoir accès aux pages Facebook convoitées. Sur le réseau social professionnel LinkedIn, elles reçoivent un message leur proposant un job chez Corsair, le célèbre fabriquant de hardware. Les victimes sont ensuite incitées à télécharger les détails de l'offre à travers 3 documents :

Job Description of Corsair.docx

Salary and new products.txt

PDF Salary and Products.pdf

Évidemment, ces fichiers contiennent des malwares qui se lancent juste après le téléchargement. Les programmes malveillants s'occupent alors de voler les informations personnelles de la cible, identifiants, mots de passe… Ils tentent même de désinstaller les logiciels de cybersécurité éventuellement présents sur le système compromis. WithSecure a pu identifier l'utilisation de malwares connus comme DarkGate et RedLine. Comme souvent, la méfiance est la meilleure arme pour se prémunir d'une attaque de ce genre.

Source : BleepingComputer