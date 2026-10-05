Il voulait acheter le processeur gaming le plus cher d’Amazon et se fait arnaquer deux fois de suite

Nous avons souvent entendu parler de mésaventures d’utilisateurs qui, après s’être fait livrée une commande passée sur Internet, se sont rendu compte que le contenu de la boîte a été remplacé par autre chose. Mais on n’en a encore jamais entendu parler d’un client qui s’est fait avoir deux fois de suite.

AMD Ryzen 7 9850X3D vol
Crédits : u/BitProfessional3792 sur Reddit

On le sait, il y a toujours un risque à effectuer une commande sur Internet. Entre l’emballage, le transit vers un centre de livraison et la livraison elle-même, cela fait beaucoup d’occasions pour des individus malintentionnés de s’accaparer le contenu de votre colis. Personne ne sait mieux que cela que les joueurs PC. Ces dernières années, de nombreuses témoignages ont rapporté que leur carte graphique avait été remplacé par une brique ou par tout autre chose au moment de la livraison.

La chose arrive aussi régulièrement pour les smartphones et, à vrai dire, pour à peu près tout ce qui coûte quelques centaines voire milliers d’euros. Aussi, les processeurs ne sont pas en reste. Et ce n’est pas u/BitProfessional3792, un utilisateur de Reddit, qui vous dira le contraire. Ce dernier est la dernière victime en date de cette sempiternelle arnaque. Mais lui a été doublement malchanceux. Il s’est fait avoir non pas une fois, mais deux fois de suite.

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Il se fait voler son processeur gaming deux fois de suite à la livraison

L’internaute raconte dans une récente publication avoir commandé un AMD Ryzen 7 9850X3D, le processeur gaming le plus puissant à l’heure actuelle sur le marché (et donc le plus cher), sur Amazon. Conscient des risques, il prend soin de prendre un modèle vendu et livré par Amazon, et non par vendeur tiers. Mais cela ne l’a pas empêché de se faire avoir. À la livraison, il se rend compte que son processeur a été remplacé par un Intel Core i3 3000 series.

Qu’à cela ne tienne, ça arrive, se dit-il. Il ouvre donc un litige et demande remboursement auprès d’Amazon. Plutôt que d’attendre de recevoir le virement, il commande dans la foulée un deuxième exemplaire du processeur, cette fois encore vendu et livré par Amazon. Mais rien n’y fait : la boîte contient de nouveau une puce Intel. Il a appris la leçon : il attend désormais d’être remboursé.

 


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