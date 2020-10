Google lance APVI, un programme pour recenser les failles sur tous les smartphones Android

Google lance APVI, un nouveau programme pensé pour recenser toutes les failles de sécurité découvertes sur les smartphones Android des différents constructeurs. La firme de Mountain View veut offrir plus de transparence aux utilisateurs.

Ce n'est pourtant pas faute d'essayer. Chaque mois, Google fait en sorte de rendre Android plus sûr pour ses utilisateurs. Rien qu'en septembre 2020, Google a corrigé 52 failles de sécurité sur Android. Cependant et malgré tous les efforts de la firme de Mountain View, de nouvelles vulnérabilités sont régulièrement découvertes. On pense par exemple à cette énorme faille sur le Bluetooth qui permettait d'espionner des millions de smartphones.

On encore ces failles de sécurité majeures repérées sur les Samsung Galaxy S7, S8 et S9. C'est justement pour sécuriser davantage son système sur les appareils des autres constructeurs que Google lance ce lundi 5 octobre l'APVI pour Android Partner Vulnerability Iniative”. Avec ce programme inédit, le géant du Web souhaite offrir aux utilisateurs une plateforme sur laquelle ils pourront accéder à un historique complet des failles de sécurité découvertes sur les smartphones de tel ou tel constructeur.

Google veut plus de transparence

Que ce soit Huawei, OnePlus, Oppo, Xiaomi ou Samsung, les utilisateurs pourront découvrir en détail les différentes vulnérabilités qui ont été détectées sur les smartphones des constructeurs tiers. “L'APVI est conçue pour favoriser les corrections et apporter de la transparence aux utilisateurs sur les problèmes que nous avons découverts chez Google et qui touchent les appareils lancés par nos partenaires”, écrit Google dans son billet d'annonce.

Avec APVI, Google fait d'une pierre deux coups. La firme de Mountain View propose plus de transparence aux utilisateurs concernant les problèmes détectés sur Android, et elle s'offre également un portail sur lequel elle peut communiquer facilement sur les vulnérabilités Android dont elle n'est pas à l'origine. Une manière pour Google de rappeler qu'elle n'est pas responsable de toutes les failles de sécurité présentes sur son OS.

“L'initiative couvre un grand nombre de problèmes qui touchent le code des appareils qui n'est pas fourni ou maintenu par Google”, précise l'entreprise californienne. Notez bien que l'APVI ne recensera uniquement que les vulnérabilités Android qui ont été corrigées, et non celles qui sont toujours en activité ou dont la résolution est en cours.

