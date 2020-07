Google : ce nouveau badge aide les internautes à soutenir les commerces afro-américains

Google permet désormais aux commerces américains qui le souhaitent d’afficher un badge « Black-owned » dans le listing de leur entreprise dans le moteur de recherche. L’initiative doit aider les internautes à soutenir les commerces tenus par cette communauté.

Les géants américains du web ont très tôt apporté leur soutien au mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis. Le PDG de Google Sundar Pichai a notamment expliqué son soutien dans un communiqué de presse le mois dernier. On peut notamment y lire « notre communauté noire souffre, et nombre d’entre nous cherchent des manières de se battre pour ce en quoi nous croyons, et soutenir les gens que nous aimons en montrant de la solidarité« .

Un grand nombre d’internautes cherche comment soutenir les commerces afro-américains

Le responsable explique avoir rencontré des leaders communautaires américains pour trouver des idées qui permettraient de soutenir la communauté afro-américaine aux Etats-Unis. C’est donc dans ce contexte particulier que la firme a décidé de lancer un nouveau badge à destination des commerces. Ces badges lancés en 2018 permettent de mettre en avant la politique de diversité appliquée par les entreprises qui ont leur listing dans les résultats Google et Google Maps.

Jusqu’ici il était notamment possible de mettre en avant le côté LGBTQI+-friendly du lieu, ou le fait que le commerce est dirigé par des femmes. Le nouveau badge, spécialement dédié à la cause du mouvement Black Lives Matter est un rond rouge avec un coeur noir. Il permet désormais de mettre en avant le fait que le commerce en question est tenu par des membres de la communauté afro-américaine. Chaque commerce peut demander ou non à afficher ce badge, tout du moins aux Etats-Unis.

On ne sait pas encore si Google prévoit de le déployer dans d’autres pays – puisque le mouvement a pris une dimension mondiale. Néanmoins, Google explique avoir observé au cours de ces derniers mois une explosion de recherches autour de commerces tenus par la communauté afro-américaine. Le nouveau badge devrait permettre aux internautes qui le souhaitent de soutenir beaucoup plus facilement les entrepreneurs de cette communauté.

Source : The Verge