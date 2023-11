Des pirates font chuter les ventes de logements à cause d’une cyberattaque

Une cyberattaque visant CTS, un fournisseur de services informatiques pour les cabinets d'avocats, a entraîné des perturbations dans les transactions immobilières, laissant dans l'incertitude de nombreuses ventes.

De nombreux acheteurs de biens immobiliers ont exprimé leur désarroi sur les réseaux sociaux, évoquant des retards dans les transactions. En règle générale, le jour de la signature, le notaire de l'acheteur facilite le transfert des fonds au notaire du vendeur. Tout retard dans le processus constitue techniquement une rupture de contrat.

Cependant, une cyberattaque survenue chez CTS, un fournisseur de services informatiques pour les cabinets d'avocats, a eu un effet d'entraînement sur les cabinets d'avocats impliqués dans les transactions immobilières. CTS, qui a été visé par les pirates la semaine dernière, s'efforce toujours de rétablir ses services, mais l'attaque a eu un impact sur environ 80 cabinets d'avocats.

Le marché immobilier est victime d’une cyberattaque

En réponse à l'incident, CTS a déclaré qu'elle collaborait avec une société internationale de cyberlégislation de premier plan pour mener une enquête urgente sur l'incident et aider à la restauration du service. Toutefois, la société n'a pas été en mesure de fournir un calendrier précis pour le rétablissement complet du service.

Sur les réseaux sociaux, les acheteurs ont exprimé leur frustration face au manque de transparence de la société. L'impact du cyberincident sur les transactions immobilières a suscité des inquiétudes quant aux perturbations potentielles et aux préjudices subis par les consommateurs. À la date de la dernière mise à jour, CTS n'avait pas fourni d'autres détails sur l'incident. La société a assuré qu'elle travaillait activement au rétablissement du service, mais a déclaré que la situation était plus complexe que prévu.

CTS n'a pas révélé la nature de l'incident ni si des données sensibles ont été compromises. Pour l’instant, le CLC (Council for Licensed Conveyancers), l'autorité de régulation du droit immobilier au Royaume-Uni, a reconnu que certaines transactions avaient été perturbées et a invité les entreprises concernées à réduire au maximum les perturbations et les dommages potentiels pour les consommateurs.

S'adressant à Bleeping Computer, O'Neil Patient, un client de CTS, a souligné le large impact de la panne sur diverses organisations du secteur, soulignant que le fournisseur est spécialisé dans les systèmes juridiques sécurisés pour de nombreux cabinets d'avocats et chambres de barristers. Patient a assuré qu'il n'y avait actuellement aucune preuve d'atteinte à l'intégrité des données, mais que les systèmes ne seraient pas remis en ligne tant que des garanties de sécurité n'auraient pas été obtenues.