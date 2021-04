Ces faux sites Spotify et Microsoft menacent de vider votre compte en banque

Des pirates utilisent de faux sites imitant l'interface de Spotify et du Microsoft Store pour piéger les internautes. En propageant de dangereux malwares, les escrocs cherchent à s'emparer de vos données personnelles, dont vos mots de passe et vos coordonnées bancaires. Avec ces informations en main, ils sont alors capables de siphonner votre compte en banque à notre insu.

ESET, célèbre entreprise slovaque spécialisée dans la sécurité informatique, met en garde les internautes. Selon la firme, des pirates ont mis sur pied une campagne visant à déployer des logiciels malveillants via des sites factices. “Méfiez-vous des campagnes de vols de données imitant le Microsoft Windows Store, Spotify et FreePdfConvert” détaille ESET. Le but de l'attaque est visiblement de recueillir des données sensibles sur les internautes.

Pour endormir la vigilance de leurs victimes, les pirates ont codé une copie de plusieurs sites web populaires, dont Spotify ou le Microsoft Store. Cette tactique est massivement exploitée par les criminels, dont les hackers derrière des attaques phishing. L'an dernier, des pirates avaient notamment conçu une copie du site de Disney+ et de Netflix.

Un malware espion cherche à voler toutes vos données

Pour attirer leurs victimes dans le piège, les pirates partagent ces sites factices via des annonces publicitaires d'apparence anodine, explique Jiri Kropac, responsable chez ESET, à nos confrères de Bleeping Computer. Lorsque l'internaute clique sur la publicité, il est relayé sur la copie de Spotify ou du Microsoft Store.

Une fausse application d'échecs en ligne “xChess 3”, ou une appli qui prétend convertir des PDF, est alors automatiquement téléchargée depuis un serveur à distance. Cette application est un malware espion appelé FickerStealer. Une fois infiltré sur votre ordinateur, il va automatiquement siphonner toutes les données stockées sur le disque dur.

Selon ESET, le logiciel malveillant vise notamment les identifiants, les mots de passe (de portefeuilles numériques notamment) et les coordonnées bancaires. Ces informations précieuses sont alors exploitées par les hackers pour voler de l'argent sur votre compte. Dans d'autres cas, les données volées sont mises en ligne sur des marchés noirs du dark web en échange de cryptomonnaies. Actuellement, la campagne vise surtout les internautes résidents en Amérique du Sud. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'une tactique analogue soit utilisée pour piéger les internautes européens.

Source : Bleeping Computer