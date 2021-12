Ethereum, Shiba Inu : des pirates volent 150 millions de dollars en cryptomonnaies

Des pirates sont parvenus à voler pas moins de 150 millions de dollars en cryptomonnaies basées sur les blockchains Ethereum et Binance Smart Chain. Grâce à une faille de sécurité, les hackers ont réussi à obtenir les clés privées de deux hot wallet hébergés sur la plateforme BitMart. Ils contenaient notamment une importante quantité de tokens Shiba Inu.

Décidément, les voleurs ont définitivement compris qu'il était plus rentable et surtout moins dangereux de dévaliser des porte-feuilles numériques que des banques. Les affaires de vol massif de cryptomonnaies se multiplient ces dernières semaines, à l'image de ces 120 millions de dollars en Bitcoin et en Ether dérobés début décembre 2021.

Cette fois-ci, c'est au tour de la plateforme BitMart, une plateforme dédiée à l'achat/vente et le stockage de cryptomonnaies, d'être prise pour cible par des pirates. Comme l'explique la structure, les attaquants ont réussi à exploiter une faille de sécurité qui leur a permis de récupérer les clés d'accès à deux hot wallet (ndlr : un portefeuille numérique stockée en ligne via des plateformes comme BitMart) contenant de nombreux jetons de cryptomonnaies basées sur les blockchains Ethereum et Binance Smart Chain.

BitMart compte rembourser tous les clients lésés

“Nous avons identifié une violation de sécurité à grande échelle liée à l'un de nos Hot Wallet ETH et l'un des Hot Wallet BSC le 4 décembre 2021 […] Les pirates ont pu retirer des actifs d'une valeur d'environ 150 millions de dollars américains. Le Hot Wallet ETH et le Hot Wallet BSC affectés ne portent qu'un faible pourcentage des actifs sur BitMart et tous nos autres portefeuilles sont sécurisés et indemnes. Nous procédons actuellement à un examen approfondi de la sécurité”, assurait la plateforme dans un communiqué de presse publié ce 4 décembre 2021.

D'après les dires de BitMart, on parle ici de plus de 893 millions de tokens Shiba Inu volés. Consciente que les chances de récupérer les jetons subtilisés sont faibles, la plateforme a annoncé qu'elle “utiliserait ses propres fonds pour couvrir l'incident et dédommager les utilisateurs affectés”. En outre, BitMart avait choisi de suspendre les dépôts et retraits, le temps de restaurer ses systèmes de sécurité. “Nous sommes convaincus que les fonctions de dépôt et de retrait commenceront progressivement le 7 décembre 2021. Le calendrier détaillé sera très prochainement”, promet la plateforme.

Source : BitMart