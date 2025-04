Et si la matière noire n’avait jamais existé ? Cette nouvelle théorie bouleverse notre vision de l’Univers

La matière noire et l’énergie noire sont censées représenter 95 % de l’Univers. Pourtant, elles n’ont jamais été observées. Une nouvelle théorie propose une solution radicale qui pourrait tout changer tout ce que l’on pensait.

L’Univers observable, qui est composé de galaxies, d’étoiles, de planètes et de gaz, ne représenterait qu’une infime portion de la réalité. Depuis les années 1990, les astrophysiciens estiment que 95 % de l’énergie et de la matière dans le cosmos sont invisibles. Pour expliquer le comportement des galaxies et l’expansion accélérée de l’espace, ils ont introduit deux concepts : la matière noire, responsable d’une force gravitationnelle supplémentaire, et l’énergie noire, à l’origine de l’expansion continue de ce dernier.

Mais ces deux éléments, bien qu’indispensables dans les modèles actuels, n’ont jamais été détectés directement. Une nouvelle étude, menée par Richard Lieu, professeur à l’Université de l’Alabama aux Etats-Unis, remet en cause leur existence. Il propose un modèle cosmologique sans matière noire ni énergie noire. À la place, il introduit l’idée de “singularités temporelles transitoires” : des événements très brefs, répartis dans tout l’espace, qui injecteraient matière et énergie de manière éphémère.

Des singularités cosmiques remplacent les effets de la matière noire et de l’énergie noire

Ces singularités apparaîtraient soudainement, puis disparaîtraient en un instant, trop rapidement pour être observées. Pourtant, elles affecteraient tout l’espace de façon homogène, provoquant une expansion cosmique similaire à celle attribuée à l’énergie noire. Lorsqu’elles injectent de la matière, elles pourraient aussi expliquer la formation des premières structures de l’Univers, comme les galaxies. En d’autres termes, ces phénomènes suffiraient à produire les effets observés sans recourir à des éléments invisibles.

Contrairement à d’autres théories alternatives, ce modèle respecte les lois connues de la physique, comme la conservation de l’énergie. Il ne fait appel à aucune notion spéculative comme la masse ou la densité négative. Pour le vérifier, Richard Lieu propose d’utiliser de grands télescopes terrestres. En analysant la lumière de galaxies très lointaines, il espère détecter des variations brutales du décalage vers le rouge. Ces “sauts” pourraient être les traces laissées par ces singularités. Si ces observations confirment le modèle, cela pourrait remettre en cause les bases de la cosmologie moderne.

Source : Richard Lieu 2025 Class. Quantum Grav. 42 07LT01