Doublicat : cette appli deepfake permet de placer votre visage sur le corps d’une star

Doublicat est une application de deepfake qui permet de placer votre visage sur le corps d’une star en quelques clics. Grâce à ses résultats ultra réalistes et sa vitesse d’exécution, l’application cartonne actuellement sur les réseaux sociaux. Il s’agit même de la cinquième application la plus téléchargée en France sur le Play Store ! Malheureusement, le succès de l’application s’accompagne d’un nuage d’inquiétudes concernant les données personnelles.

En janvier dernier, Doublicat débarquait sur le Play Store et sur l’App Store. Développée par l’entreprise ukrainienne Reface AI, l’application permettait alors aux internautes de placer leur visage sur des GIFs célèbres. Face à la dégringolade du nombre de téléchargements, Reface AI a déployé une mise à jour de son application gratuite afin de pousser le concept encore plus loin.

Après FaceApp et Zao, le succès de Doublicat inquiète

Désormais, Doublicat permet de placer son visage sur de courts clips mettant en scène des stars, comme Shakira, Rihanna, Britney Spears, Justin Bieber ou encore Vin Diesel. Pour ça, il suffit de prendre une photo de votre visage. La technologie de reconnaissance faciale va alors analyser votre visage et l’intégrer sur le corps d’une célébrité grâce à l’intelligence artificielle. Comme l’application chinoise Zao, Doublicat réalise des deepfakes bluffants de réalisme en seulement quelques secondes.

Depuis la sortie de la première version, Reface AI a visiblement amélioré le fonctionnement de ses algorithmes. En l’espace de quelques jours, Doublicat s’est hissé à la cinquième place des applications les plus téléchargées sur le Play Store en France. Sur Twitter ou Instagram, on trouve une abondance de vidéos provenant de l’application deepfake. Comme Zao et FaceApp avant lui, Doublicat connaît un succès fulgurant auprès des internautes.

Comme ses prédécesseurs, l’application suscite aussi de nombreuses inquiétudes concernant les données personnelles collectées lors du processus de création de deepfakes. Comme on peut le lire dans les conditions d’utilisation de l’app, Reface AI se réserve d’ailleurs le droit d’utiliser les selfies de ses utilisateurs pour améliorer ses services. L’entreprise ne se cache pas de « collecter les informations que vous nous fournissez ».

« Nous pouvons collecter les photos que vous téléchargez depuis votre smartphone lors de l’utilisation de notre application » explique Reface AI. Concrètement, la firme s’octroie les droits de votre deepfake dès que vous vous servez de l’application. L’utilisation de Doublicat s’accompagne ainsi d’une cession des droits à l’image liés à vos selfies. « Vous reconnaissez et acceptez que nous pouvons générer des revenus grâce à votre utilisation de l’application » met en garde l’application ukrainienne. Dans ces conditions, allez-vous installer Doublicat sur votre smartphone ? On attend votre avis dans les commentaires.