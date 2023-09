Si vous avez récemment effectué les démarches pour devenir auto-entrepreneur, certains d'entre vous ont sûrement reçu un document vous demandant de payer pour un “affichage obligatoire”. Soyez vigilants ! Il s'agit tout simplement d'une arnaque !

Créer son entreprise en France peut se faire en quelques clics sur Internet. Dans le cas d'une location ou d'un achat d'un lieu de travail, les employeurs ont pour obligation d'afficher et de diffuser des informations à leurs salariés ; selon le site officiel du Service Public.

Mais depuis le début du mois de septembre 2023, une arnaque d'un nouveau genre sévit dans les boîtes aux lettres des auto-entrepreneurs français. En effet, une copie d'un courrier nous a été envoyée et celle-ci contient essentiellement la mention “AFFICHAGE OBLIGATOIRE”.

Lire aussi – Carrefour : cette arnaque vise votre carte de fidélité, voici comment s’en protéger

Une entreprise suspecte demande aux entrepreneurs de payer la somme de 179 € pour un “affichage obligatoire”

Dans ce courrier, nous pouvons voir les données suivantes : l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, l'identification entreprise, la forme juridique, une dénomination, un identifiant RSC, un montant à payer, le code APE et la référence du courrier.

Plusieurs éléments liés aux données présentes* dans le document sont suspects. Par exemple, l'adresse de l'expéditeur est basée dans le département français de l'Aveyron et un chèque bancaire de 179 euros doit être établi à l'ordre de AFFICHAGE OBLIGATOIRE. Or, dans ce cas précis, l'adresse postale est erronée et l'ordre d'un chèque doit être fait au nom d'une société ou d'un organisme.

Le site Web reglementation.org est une arnaque, soyez vigilants !

Au sein de ce courrier, nous avons aussi remarqué le nom d'un site Web qui est reglementation.org et qui n'a rien à voir avec une plateforme d'un organisme officiel en France.

De plus, des membres du site communautaire Signal-Arnaques ont également repéré des anomalies sur reglementation.org telles que l'utilisation inappropriée du terme “ZIP Code” (étrangère à la terminologie française) ou un certificat SSL auto-signé avec une adresse IP américaine.

Tous les éléments mentionnés ci-dessus confirment bien qu'il s'agit d'un courrier trompeur et donc d'une nouvelle méthode d'escroquerie. Auparavant, des personnes ont eu la mauvaise surprise de voir un prélèvement inconnu allant de 300 à 600 euros et des internautes ont reçu un e-mail d'un inconnu se présentant comme un tueur à gages chargé de les agresser ou de les tuer.

* Des données personnelles issues de la copie du document ont été floutées par nos soins, par mesure de confidentialité.