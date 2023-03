Diablo 4 : il n’y aura pas besoin d’avoir un PC de la NASA pour en profiter

La bêta ouverte de Diablo 4 ouvre très bientôt et Blizzard a partagé les configurations requises pour faire tourner le jeu sur PC. Surprise, il ne faudra pas une machine de guerre pour en profiter. Les exigences ne devraient pas être très différentes pour la sortie finale du jeu le 6 juin.

Si vous avez un vieux PC et que vous songez sérieusement à le rafraîchir pour la sortie de Diablo 4, sachez que ce ne sera peut-être pas nécessaire. Blizzard a partagé les configurations requises pour son jeu et surprise, il ne faudra pas forcément un PC récent pour en profiter.

C’est dans un long billet de blog que le développeur a donné des détails sur les exigences matérielles. La bêta ouverte arrive en effet très bientôt et de nombreux joueurs vont se jeter dans le monde de Sanctuaire. Nombre d’entre eux n’ont peut-être pas un ordinateur surpuissant à la maison.

Diablo 4 ne sera pas un jeu gourmand

Voici les configurations requises pour jouer sereinement à Diablo 4, selon Blizzard :

Configuration minimale pour PC

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8100

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280

DirectX : version 12

Espace disque : SSD avec 45 Go d’espace disponible

Connexion Internet : connexion haut débit

Configuration recommandée pour PC

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-4670K ou AMD R3-1300X

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470

DirectX : version 12

Espace disque : SSD avec 45 Go d’espace disponible

Connexion Internet : connexion haut débit

Blizzard précise deux choses. Premièrement, si l’utilisation d’un SSD est fortement conseillée, elle n’est pas obligatoire. Cependant, installer le jeu sur un HDD classique pourrait fortement dégrader l’expérience. Deuxièmement, une connexion Internet sera nécessaire dans tous les cas, le jeu étant entièrement en ligne. A noter que ces configurations pourraient être modifiées après la beta selon les retours des joueurs.

La bêta ouverte de Diablo 4 aura lieu du 17 au 20 mars pour l’accès anticipé (disponible pour ceux qui ont précommandé) tandis que la beta ouverte « normale » se déroulera du 24 au 27 mars. Il sera possible d’y atteindre le niveau 25 et d’explorer une petite partie de Sanctuaire. Le jeu définitif débarquera le 6 juin 2023 et sera aussi disponible sur consoles.

Source : Blizzard