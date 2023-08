Des pirates forcent l’arrêt d’immenses télescopes ultra sophistiqués

Un groupe de pirates encore inconnu s'est introduit dans le système de deux machines plutôt inhabituelles, des télescopes, forçant leur arrêt complet. On ne sait pas non plus quelle est la nature de l'attaque.



Si on vous demande d'imaginer un pirate informatique (sans parler de la silhouette sombre à capuche penchée devant un ordinateur), vous pensez à quoi ? À quelqu'un qui vole des cryptomonnaies pour se faire de l'argent. Ou qui récupère des données personnelles en attaquant une entreprise précise. Et à plus grande échelle, on se rappelle de cyberattaques sur des institutions gouvernementales.

Le piratage qui a eu lieu le 1er août dernier a du mal à rentrer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Sûrement la dernière s'il faut choisir. Des hackers ont lancé des attaques contre deux observatoires astronomiques parmi les plus sophistiqués du monde. Les équipes en charge ont été obligées de les arrêter temporairement. Les deux télescopes touchés sont Gemini North à Hawaï et Gemeni South au Chili. Ils ont opérés par le National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory, ou NOIRLab.



Suite à l'intrusion des hackers, des télescopes plus petits situés sur le Cerro Tololo au Chili ont également dû être déconnecté. Même le site internet gemini.edu est hors ligne depuis presque un mois. Malgré les recherches, on ne sait toujours pas qui est à l'origine de l'attaque, ni même de quel pays elle provient. Comme l'enquête est toujours en cours, NOIRLab ne donne aucun détail sur la nature du piratage. Il ne dit pas non plus si des données ont été dérobées ou non.

On notera que la cyberattaque a eu lieu quelques jours avant la publication d'un document par le National Counterintelligence and Security Center (NCSC) américain. Il met en garde les entreprises du domaine spatial contre le piratage et l'espionnage : “[Les entités de renseignement étrangères] voient l’innovation et les atouts spatiaux des États-Unis comme des menaces potentielles ainsi que des opportunités précieuses pour acquérir des technologies et une expertise vitales”. Au moment de publier cet article, les télescopes attaqués sont toujours hors-service.

