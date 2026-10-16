Windows : cette option permet de démarrer votre PC beaucoup plus rapidement, mais devez-vous vraiment l’activer ?

Depuis plusieurs générations maintenant, Windows intègre par défaut une option qui permet de démarrer son PC beaucoup plus rapidement. A priori, personne n’y verrait quoi que ce soit à redire. Toutefois, cette option peut causer quelques désagréments. On vous explique.

Un PC, ça prend du temps à démarrer. C’est comme ça, et il n’y a presque rien à y faire. À vrai dire, c’en est presque difficile de le lui reprocher. Il lui faut d’abord lancer le BIOS, puis le système d’exploitation, qui lui-même doit ouvrir tous les processus nécessaires à son bon fonctionnement, voire, si vous n’avez jamais modifié certains paramètres, quelques applications (parfois lourdes) avec tout cela. Bref, cela peut prendre plusieurs secondes, voire minutes en fonction de votre machine.

On notera tout de même que, la technologie aidant, les choses se sont nettement améliorées avec le temps. Mais la montée en performance de notre matériel n’est pas la seule à féliciter pour cette avancée. Sur Windows par exemple, Microsoft a intégré il y a quelques années une option permettant de grandement accélérer le démarrage du système d’exploitation : le bien nommé démarrage rapide.

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Lorsque vous éteignez votre PC, vous voyez ce dernier fermer une à une les applications (si ce n’est pas déjà fait), désactive les pilotes, puis vous déconnecte de votre session avant de fermer toutes les lumières. Mais en réalité, il fait autre chose. Plutôt que de fermer tous les processus, parfois essentiels, et les relancer à chaque fois, le démarrage rapide en fait “hiberner” quelques-uns.

Très concrètement, l’option prend en quelque sorte une capture d’écran du kernel (le “noyau” de votre PC, autrement dit la partie centrale du code de Windows 11 qui s’occupe de faire tourner les options les plus basiques) ainsi que de quelques drivers, et stocke toutes ces données dans un fichier baptisé hiberfil.sys. Comme son nom l’indique, il faut voir cela comme un regroupement de données critiques pour le bon fonctionnement de Windows qui entrent en hibernation, avant d’être réveillées lors du prochain démarrage.

Voici comment vous assurer que cette fonctionnalité est bien active sur votre PC Windows :

Ouvrez le panneau de configuration Cliquez sur Système et sécurité Rendez-vous dans Options d’alimentation Allez dans l’onglet Définir l’action des boutons d’alimentation Cliquez sur Modifier des paramètres actuellement non disponibles Une nouvelle option vient d’apparaître sur la fenêtre. Si ce n’est pas déjà fait, cochez la case Activer le démarrage rapide (recommandé)

Pourquoi il ne faut pas toujours activer le démarrage rapide sur Windows

Bien que très pratique, cette option comporte malgré tout quelques mauvais côtés. Ce fonctionnement de mise en hibernation des drivers, notamment, peut causer des problèmes lors de certaines mises à jour, voire simplement au redémarrage de votre PC. Par exemple, Windows peut ne pas mettre à jour certains pilotes tant que vous n’effectuez pas un redémarrage (complet) de votre ordinateur. Or, on le sait, des drivers non mis à jour peuvent causer leur lot de bugs, dont vous ne trouverez jamais la cause si vous ne connaissez pas l’existence du démarrage rapide.

Si vous utilisez un PC portable, la fonctionnalité peut également entraîner une baisse d’autonomie. Activée, celle-ci peut déclencher des sorties de veille spontanées et laisser certains paramètres activés qui utilisent votre batterie. Si vous avez la sensation que vous avez beaucoup d’autonomie après une mise en veille prolongée, là est peut-être la raison.

Enfin, certains utilisateurs ont relevé quelques problèmes dans le cas d’une machine partitionnée, notamment pour avoir une session Windows une autre sur Linux sur le même PC. Il peut par exemple être difficile de passer sur Windows lorsque vous vous trouvez sur Linux. Quelques soucis avec les connexions Bluetooth et WiFi peuvent aussi survenir. Enfin, de manière assez logique, il est plus difficile de rentrer dans le BIOS avec le démarrage rapide d’activé, puisque la fenêtre dans laquelle cela est possible est plus petite.

Autrement dit, il vaut mieux poser le pour et le contre en fonction de votre utilisation avant d’activer l’option. Surtout, si vous rencontrez des bugs que vous ne parvenez pas à résoudre, n’hésitez pas à la désactiver puis à tenter un démarrage complet. Parfois, cela suffit.