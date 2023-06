ChatGPT remplace déjà des travailleurs, des pirates détournent la fin du partage de compte de Netflix, c’est le récap

ChatGPT commence déjà à piquer des emplois, des pirates détournent la fin du partage de compte Netflix en revendant des identifiants sur Internet tandis que le Xiaomi 13 Ultra sera vendu en France à partir du 13 juin, c’est le récap du 6 juin 2023.

C’est l’heure du récap du 6 juin 2023. Aujourd’hui, nous avons une intelligence artificielle qui commence déjà à mettre des gens au chômage, des pirates qui s’attaquent à un énorme service de streaming et un téléphone très attendu qui débarque bientôt en France. Attachez vos ceintures, on embarque pour le récap !

ChatGPT commence déjà à remplacer des travailleurs

Olivia Linpkin et Eric Fein sont deux créateurs de contenus américains qui ont un point commun : ils ont été licenciés à cause de ChatGPT. Leur employeur a en effet jugé que malgré leur travail de bonne qualité, l’intelligence artificielle revenait bien moins cher à la longue. Ils racontent leurs mésaventures dans les colonnes du Washington Post et cela fait froid dans le dos. Selon Goldman Sachs, ce sont près de 300 millions de travailleurs qui pourraient se retrouver au chômage à cause du ChatBot.

Des pirates commencent déjà à détourner le partage de compte

Le partage de compte sur Netflix, c’est fini ! Ce n’était qu’une question de temps avant que des pirates viennent apporter une « solution » au problème. En effet, des comptes piratés sont d’ores et déjà vendus à des prix dérisoires sur Telegram. Pour deux euros, il est possible d’avoir accès à un compte qui comprend cinq utilisateurs. Bien moins cher que les 5,99 euros demandés par la plateforme de streaming.

Le Xiaomi 13 Ultra arrive bientôt en France

Déjà commercialisé en Chine, le Xiaomi 13 Ultra va arriver en France le 12 juin prochain. Un retour fracassant, puisqu’on rappelle que le 12 Ultra n’était pas arrivé jusque dans nos contrées. Il s’agit du téléphone le plus haut de gamme de Xiaomi. Il mise notamment sur sa partie photo avec quatre capteurs de 50 mégapixels. Un gros espoir pour les amoureux de photographie que nous testerons évidemment en temps et en heure.

