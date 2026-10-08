Cette nouveauté de ChatGPT transforme vos réponses en véritables outils interactifs

ChatGPT reste pour beaucoup une longue suite de paragraphes à lire. OpenAI vient d’y déployer GPT-6, son nouveau modèle. L’assistant compose désormais lui-même l’affichage de ses réponses.

ChatGPT
Crédits : Adobe Stock

Les assistants conversationnels imposent le même format depuis trois ans. Chaque question appelle un bloc de texte en retour, parfois très long. Leurs éditeurs cherchent donc à sortir de ce cadre, en empruntant aux applications classiques leurs boutons ou leurs menus. D’autres chantiers avancent en parallèle, et des marqueurs invisibles sont glissés par ChatGPT dans les textes qu’il produit. L’affichage, lui, bougeait peu.

OpenAI a présenté le 7 octobre son interface intelligente, une couche visuelle pilotée par GPT-6. Désormais, le modèle décide seul du moment où une réponse gagne à devenir interactive. Graphiques, boutons, formulaires ou tableaux remplacent alors une partie du texte. Du côté des fichiers, la retouche d’une photo ou la modification d’un PDF se règlent déjà dans ChatGPT. Face à une question banale, rien ne bouge à l’écran, et le texte reste seul.

L’interface intelligente de GPT-6 remplace les longues réponses par des graphiques cliquables

ChatGPT fabrique désormais de petits outils en fonction de la demande, selon l’annonce publiée par OpenAI. Un répartiteur d’addition, un calculateur d’épargne retraite ou un jeu rétro jouable sortent directement dans la conversation. Côté cuisine, un plan de rôti du dimanche arrive avec sa chronologie de cuisson. Une garde-robe se construit pièce par pièce, un road trip affiche ses étapes sur une carte. Statistiques ou probabilités passent aussi au format manipulable, du théorème central limite au problème de Monty Hall. Chaque élément reste cliquable dans le fil de la discussion.

Depuis le 7 octobre, les abonnés Plus, Pro, Business ou Enterprise y ont accès, avec GPT-6 Sol aux commandes. Les comptes gratuits ont suivi le lendemain, propulsés par la version Luna. En entreprise, l’administrateur garde la main sur l’activation. Rien ne change en revanche pour les modèles dédiés au travail ou au code. L’éditeur promet par la même occasion des réponses plus rapides, puisque la variante Instant démarre environ 44 % plus tôt que la génération précédente sur les questions passant par la recherche web. Google avait ouvert la voie avec son interface générative maison, et ChatGPT ressemble de moins en moins à une simple fenêtre de discussion.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’application Google change de visage, et ce petit bouton va vite devenir indispensable

L’application Google change discrètement d’allure sur les smartphones Android. Sa nouvelle version retouche l’élément le plus consulté de la page d’accueil. La barre de recherche gagne un raccourci inédit vers…

Amazon Prime Video : voici les nouveaux films et séries en octobre 2026

Octobre commence avec une sélection impressionnante de films sur Prime Video. La plateforme mise sur les grandes sagas du cinéma mais n’oublie pas les fans d’horreur pour le mois d’Halloween….

Claude en a assez de se faire insulter, Anthropic lui donne le droit de raccrocher

Anthropic vient de mettre à jour la politique d’utilisation de son intelligence artificielle Claude. Les utilisateurs qui s’acharnent à insulter le modèle sans raison enfreindront désormais ses règles. L’entreprise américaine…

« Un désastre » : Gemini échoue là où Google Assistant n’avait aucun problème

Maintenant que Gemini a pris la place de Google Assistant sur les smartphones Android, entre autres, les internautes pointent du doigt ses failles. Visiblement, l’IA de Google n’est pas capable…

Disney+ : voici la liste des nouveaux films et séries à venir en octobre 2026

Octobre s’installe sur Disney+ avec un programme parfaitement adapté à la saison. Halloween oblige, les films et séries qui font frissonner sont de la partie, mais pas seulement. Entre nouveautés,…

Le meilleur émulateur PS3 pour Android est disponible sur le Play Store, mais pourrez-vous l’utiliser ?

ARMSX3 débarque enfin sur le Play Store, le rendant beaucoup plus accessible au commun des mortels. S’il s’agit indéniablement de l’émulateur le plus prometteur sur la plateforme, il nécessite tout…

Google dévoile AI Edge Foresight : l’outil de prise de notes automatique gratuit et privé

Google lance AI Edge Foresight. Un logiciel de prise de note par IA entièrement gratuit qui fonctionne sur votre machine, sans passer par le cloud. Vos données restent donc sur…

BYD transforme l’habitacle de son nouveau SUV électrique en salon à deux écrans

Les constructeurs chinois rivalisent d’écrans toujours plus larges dans leurs habitacles. BYD pousse le curseur encore plus loin avec le Tang de troisième génération, son SUV électrique cinq places. Deux…

L’Atari 800 revient d’entre les morts avec ce nouveau modèle capable de lire vos cartouches d’origine

L’Atari 800 n’est pas la console à laquelle on pense en premier lorsque l’on pense à Atari, encore moins au rétrogaming de manière générale. Et pourtant, la petite machine 8-bits…

Samsung : on connaît enfin le nom du tout premier casque audio sans fil Galaxy, le voici

Après la sortie de ses tout premiers écouteurs à clips la semaine dernière, Samsung ne compte plus se contenter du marché des écouteurs sans fil : la firme sud-coréenne travaille sur…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.