Cette nouveauté de ChatGPT transforme vos réponses en véritables outils interactifs

ChatGPT reste pour beaucoup une longue suite de paragraphes à lire. OpenAI vient d’y déployer GPT-6, son nouveau modèle. L’assistant compose désormais lui-même l’affichage de ses réponses.

Les assistants conversationnels imposent le même format depuis trois ans. Chaque question appelle un bloc de texte en retour, parfois très long. Leurs éditeurs cherchent donc à sortir de ce cadre, en empruntant aux applications classiques leurs boutons ou leurs menus. D’autres chantiers avancent en parallèle, et des marqueurs invisibles sont glissés par ChatGPT dans les textes qu’il produit. L’affichage, lui, bougeait peu.

OpenAI a présenté le 7 octobre son interface intelligente, une couche visuelle pilotée par GPT-6. Désormais, le modèle décide seul du moment où une réponse gagne à devenir interactive. Graphiques, boutons, formulaires ou tableaux remplacent alors une partie du texte. Du côté des fichiers, la retouche d’une photo ou la modification d’un PDF se règlent déjà dans ChatGPT. Face à une question banale, rien ne bouge à l’écran, et le texte reste seul.

L’interface intelligente de GPT-6 remplace les longues réponses par des graphiques cliquables

ChatGPT fabrique désormais de petits outils en fonction de la demande, selon l’annonce publiée par OpenAI. Un répartiteur d’addition, un calculateur d’épargne retraite ou un jeu rétro jouable sortent directement dans la conversation. Côté cuisine, un plan de rôti du dimanche arrive avec sa chronologie de cuisson. Une garde-robe se construit pièce par pièce, un road trip affiche ses étapes sur une carte. Statistiques ou probabilités passent aussi au format manipulable, du théorème central limite au problème de Monty Hall. Chaque élément reste cliquable dans le fil de la discussion.

Depuis le 7 octobre, les abonnés Plus, Pro, Business ou Enterprise y ont accès, avec GPT-6 Sol aux commandes. Les comptes gratuits ont suivi le lendemain, propulsés par la version Luna. En entreprise, l’administrateur garde la main sur l’activation. Rien ne change en revanche pour les modèles dédiés au travail ou au code. L’éditeur promet par la même occasion des réponses plus rapides, puisque la variante Instant démarre environ 44 % plus tôt que la génération précédente sur les questions passant par la recherche web. Google avait ouvert la voie avec son interface générative maison, et ChatGPT ressemble de moins en moins à une simple fenêtre de discussion.