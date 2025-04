Cette mise à jour impressionnante de l’appareil photo du Pixel 9a arrive sur tous les autres modèles

Google corrige les premiers bugs de l’appareil photo du Pixel 9a avec une mise à jour. À peine lancé, ce dernier reçoit déjà un patch pour son application photo. Google déploie une mise à jour légère qui corrige plusieurs problèmes gênants. Tous les smartphones Pixel compatibles peuvent désormais en profiter.

Le Pixel 9a est sorti il y a quelques jours, et certains utilisateurs ont rapidement repéré des dysfonctionnements avec l'appareil photo. Pour corriger ces premiers problèmes, Google vient de publier une nouvelle version de l’application Pixel Camera. La mise à jour, proposée via le Play Store, pèse environ 3 Mo. Elle concerne le 9a, les modèles récents comme le Pixel 9 Pro XL, mais aussi les anciens comme le Pixel 8 ainsi que les tablettes.

Après le lancement, le Pixel 9a fonctionnait avec la version 9.8.102.732237915.11 de l’application. Désormais, tous les utilisateurs voient apparaître la version 9.8.102.748116395.16. L’installation est automatique pour ceux qui ont activé les mises à jour via le Play Store. Sinon, il est possible de la forcer en cherchant « Pixel Camera » et en lançant la mise à jour manuellement.

Google corrige les problèmes de mise au point macro et de clignotement sur la caméra frontale des Pixel

Le premier bug concernait le nouveau mode Macro Focus, censé s’activer automatiquement lorsqu'un objet est proche de la caméra. Sur certains Pixel 9a, un message demandait à l'utilisateur de reculer pour améliorer la mise au point, même à bonne distance. Désormais, la fonction est intégrée directement à la mise au point automatique de la caméra principale. Celui-ci s’active automatiquement quand un sujet est détecté à moins de 5 centimètres, avec une icône tournesol qui apparaît dans le coin supérieur gauche.

Un autre problème affectait la caméra frontale en basse lumière. Certains utilisateurs voyaient leur aperçu d’image clignoter, rendant la prise de selfies difficile dans des environnements sombres. Heureusement, ce bug ne dégradait pas la qualité finale des photos prises. Cette mise à jour vient stabiliser cet affichage et améliorer globalement la fiabilité de l'application. Le Pixel 9a, sous Android 15 QPR1, profite également des nouvelles fonctionnalités introduites lors du Pixel Feature Drop de mars 2025, notamment la gestion des caméras connectées.