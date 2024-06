Cette IA peut sauver la vie des cyclistes en surveillant les véhicules dangereux, voici comment

Josh Fox, un entrepreneur du Maine, a présenté Survue, un dispositif de pointe qui vise à redéfinir la manière dont les cyclistes sont informés des menaces potentielles que représentent les véhicules sur la route.

Traditionnellement, les systèmes de radar pour bicyclettes s'appuient sur une technologie simple basée sur l'écho pour alerter les cyclistes de l'approche d'un véhicule. Ces systèmes, bien qu'utiles, ne se concentrent souvent que sur la vitesse et la proximité des véhicules venant en sens inverse. Survue, cependant, adopte une approche plus sophistiquée en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle et de la vision par ordinateur.

La genèse de Survue remonte à sept ans, lorsque Fox, un père inquiet qui tirait régulièrement sa petite fille dans une remorque à vélo, a commencé à explorer les moyens d'améliorer la sécurité des cyclistes. S'inspirant de son expérience en tant que mentor d'une équipe de robotique au lycée travaillant sur la technologie de la vision par ordinateur, Fox a entrepris de créer une solution de sécurité plus complète pour les cyclistes.

Survue veut protéger les cyclistes des automobilistes dangereux

Contrairement aux systèmes radar classiques, Survue utilise une caméra couplée à des algorithmes d'intelligence artificielle avancés. Cette combinaison permet à l'appareil non seulement de détecter les véhicules en approche, mais aussi d'analyser leur type et leur trajectoire prévue. En prenant en compte de multiples facteurs au-delà de la vitesse et de la distance, Survue offre aux cyclistes une compréhension plus nuancée des risques potentiels sur la route.

Lorsque Survue identifie un véhicule présentant un risque de collision, il alerte le cycliste par des signaux sonores et visuels. Une alarme retentit sur l'appareil lui-même, tandis qu'une application smartphone optionnelle affiche des informations détaillées sur la vitesse, l'emplacement et la trajectoire prévue du véhicule en approche.

Outre ses principales caractéristiques de sécurité, Survue intègre plusieurs éléments pratiques. L'appareil enregistre automatiquement des séquences vidéo des véhicules qui s'approchent, ce qui peut s'avérer précieux dans le cadre d'une procédure judiciaire à la suite d'un accident. Il comprend également un feu arrière intégré de 80 lumens qui augmente sa vitesse de clignotement pour attirer l'attention des conducteurs lorsqu'une menace potentielle est détectée.

Pesant à peine 125 grammes, Survue bénéficie d'une autonomie de six heures par charge et peut détecter des véhicules à une distance impressionnante de 110 mètres. Pour l’instant, Survue fait ses débuts sur Kickstarter. Si le projet réussit, il pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans la sécurité des cyclistes.