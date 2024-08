Un chatbot IA a trollé les clients qui lui demandaient quelque chose sans que cela soit prévu par ses créateurs. L'effet de surprise était total et, avouons-le, plutôt amusant.



Qui a dit que les robots n'avaient pas le sens de l'humour ? Ou plutôt l'intelligence artificielle. On sait qu'elle peut être touchée par ce qu'on appelle des hallucinations, lui faisant dire des choses en les présentant comme vraies alors que ce n'est pas le cas. Si la plupart du temps ça a des conséquences problématiques, cela peut aussi faire sourire dans certaines circonstances. Mais ici, on parle d'une blague spontanée, pas une que vous auriez demandé à ChatGPT et qu'il aurait repris d'Internet.

C'est ce qui est arrivé avec Lindy, un assistant IA professionnel utilisé dans divers domaines comme le recrutement, les ressources humaines ou encore le support technique. D'ordinaire très pragmatique, le chatbot a été surpris en train de se moquer ouvertement de ses clients en les trollant. Un comportement pas du tout prévu par les développeurs, qui heureusement se révèle amusant plutôt qu'agaçant.

Voici comment une IA a trollé des clients d'une main de maître

“Un client nous a contacté pour demander des tutoriels vidéo. Nous avons évidemment une [IA] Lindy qui s'occupe de cela, et j'ai été ravi de voir qu'elle a envoyé une vidéo. Mais ensuite, je me suis rappelé que nous n'avions pas de didacticiel vidéo et j'ai réalisé que Lindy était littéralement en train de rickroller nos clients“, raconte Flo Crivello, PDG de Lindy, sur X (Twitter). Si vous ne connaissez pas le “rickrolling”, la vidéo de l'échange entre le chatbot et le client l'illustre parfaitement.

On peut lire la demande de Kat qui souhaite une vidéo expliquant comment créer un template avec Lindy et l'utiliser. L'IA répond dans la foulée en affirmant que l'entreprise possède justement une vidéo à ce sujet et en donne le lien sous l'appellation “Tutoriel YouTube sur la Création et l'Utilisation de templates“. Sauf qu'en cliquant dessus, on atterrit sur le clip de la chanson Never Gonna Give You Up de Rick Astley. L'IA a donc “rickrollé” le client en bonne et due forme.

L'entrepreneur explique que la “blague” vient de la manière dont fonctionnent les modèles utilisés par Lindy pour rédiger les messages : “ils essaient de prédire la séquence de texte la plus probable“. Et en effet, dire “je vais vous envoyer une vidéo” a de très fortes chances d'être suivi d'un lien vers YouTube. Cela n'explique pas pourquoi le chatbot a précisément choisi celle-ci, mais ça n'arrivera plus. Lindy a pour consigne de ne plus inclure de lien vers le clip du célèbre morceau. À vous de voir si c'est une bonne ou une mauvaise chose.