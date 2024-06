Cette caméra permet de filmer une vidéo en 3D sans lunettes en direct, une révolution pour le streaming

Acer est présent au Computex de Taipei et en a profité pour dévoiler ses nouveaux produits. Le plus important est le SpatialLabs Eye, une caméra capable de filmer une vidéo en 3D sans lunettes et en direct. Un nouvel élément qui vient enrichir l’offre SpatialLabs du constructeur.

Acer mise énormément sur sa technologie SpatialLabs. Elle permet, sur les écrans compatibles, de diffuser du contenu en 3D sans lunettes, que ce soit de la vidéo, des modèles 3D ou du jeu vidéo. A l’occasion du Computex, le constructeur a dévoilé le SpatialLabs Eye, une caméra capable de filmer et retransmettre du contenu directement dans ce format. Nous avons pu l’approcher.

La caméra se présente sous la forme d’un petit boitier grand comme un paquet de cigarettes équipé de deux caméras de 8 mégapixels, d’un miroir circulaire, d’un écran tactile 3D de 2,4 pouces et d’une batterie de 1500 mAh. Elle est avant tout dédié aux streamers, puisque sa particularité et de retransmettre l’image directement en 3D.

Acer veut démocratiser le contenu en 3D avec le SpatialLabs Eye

Sur les écrans compatibles (signés Acer), il est donc possible d’admirer un live filmé nativement en 3D. Nous avons pu tester la chose sur le stand de la marque au Computex. Une streameuse était présente et nous pouvions admirer la vidéo retransmise sur un écran à côté. Un autre atelier, avec un petit Godzilla évoluant dans une ville en Lego, montrait les capacités de la 3D. Enfin, deux personnes pouvaient converser en temps réel sur Teams, toujours avec l’effet 3D.

Ce flux 3D peut être diffusé tel quel sur les casques de RV ainsi que sur les écrans compatibles. Ces derniers, signés Acer, utilisent la technologie de tracking pour repérer les yeux de l’utilisateur et lui projeter une image 3D sans avoir besoin de lunettes. L’effet est bluffant. Si on veut faire une comparaison avec l’auguste 3DS de Nintendo, la machine la plus connue du grand public sur ce segment, nous sommes une galaxie au-dessus. La SpatialLabs peut aussi bien retranscrire la 3D sur Youtube que sur Teams ou encore Zoom ou Meet.

Reste à savoir comment Acer compte démocratiser cette technologie. De nombreux PC de la marque sont aujourd’hui certifiés SpatialLabs, mais elle reste encore assez limitée par le manque de contenus compatibles. Cependant, la 3D reste bluffante et Acer compte bien continuer à la pousser à l’avenir.

