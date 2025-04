Cet outil essentiel de Windows vient de recevoir une nouvelle fonctionnalité très utile

Microsoft continue d'améliorer PowerToys, sa suite d'outils pour Windows, avec une nouvelle fonctionnalité qui risque de séduire les amateurs de multimédia. Grâce à la dernière mise à jour (v0.89.0), il est désormais possible de convertir des fichiers vidéo et audio directement depuis l'application, sans avoir besoin d'un logiciel tiers.

PowerToys vient de s’améliorer sur Windows 11. La suite d’outil vient de recevoir une fonction Advanced Paste, déjà bien connue pour offrir des options avancées de copier-coller, comme la conversion de texte en Markdown ou HTML. Désormais, cette fonctionnalité s'étend au multimédia, vous permettant de transformer un fichier vidéo en MP4 ou d'extraire la piste audio en MP3. Il suffit de copier un fichier multimédia dans l’explorateur Windows, puis de coller avec le raccourci clavier Windows + Shift + V pour accéder à ces options.

Deux choix s'offrent à vous :

Transcoder en MP3 : extrait l'audio d’un fichier, qu’il s’agisse d’une vidéo ou d’un fichier audio, et le sauvegarde en format MP3.

: extrait l'audio d’un fichier, qu’il s’agisse d’une vidéo ou d’un fichier audio, et le sauvegarde en format MP3. Transcoder en MP4 : convertit une vidéo pour qu’elle utilise le codec vidéo H.264 et le codec audio AAC.

Concrètement, cette fonctionnalité effectue les conversions localement sur votre machine, évitant ainsi les problèmes de confidentialité associés aux outils en ligne et offrant une rapidité remarquable.

Une solution simple, mais pas universelle

Bien que pratique, le nouvel outil PowerToys a ses limites. Il ne permet pas encore de manipulations plus avancées, comme la conversion en formats spécifiques autres que MP4 ou MP3. Pour des besoins complexes, des solutions comme HandBrake restent incontournables. De plus, certains formats, tels que WEBM ou AVI, peuvent ne pas être pris en charge. Toutefois, pour des tâches simples et rapides, PowerToys s’impose comme une alternative de choix.

Quoi qu’il en soit, cette mise à jour ne fait qu’élargir l’attractivité de PowerToys, qui regorge de fonctionnalités pour améliorer l'expérience Windows, comme la gestion avancée des fenêtres ou la possibilité de remapper des touches.

Si vous n’avez pas encore installé cet outil gratuit et open-source, c’est peut-être le moment idéal pour le découvrir. Vous pouvez télécharger la dernière version via GitHub ou Microsoft Store, et profiter de ces nouvelles options pour gérer vos fichiers multimédias directement depuis votre bureau.