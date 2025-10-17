C’est la fin pour ces sites de conversion de vidéos YouTube en MP3, voici la liste

Plusieurs sites populaires permettant de convertir les vidéos YouTube en fichiers MP3 ferment leurs portes dans le cadre de la lutte anti-piratage. La Fédération internationale de l’industrie phonographique en a pris le contrôle.

Écouter de la musique au format numérique est aussi simple qu’installer une application de nos jours. Spotify, Deezer, Amazon Music… Ce ne sont pas les plateformes de streaming audio qui manquent. D’autres vont préférer dématérialiser les CD qu’ils possèdent et se constituer leur bibliothèque personnelle. Enfin certains ne vont pas s’embarrasser de la légalité et s’adonner au piratage. Celui-ci prend généralement deux formes : le téléchargement direct d’un album ou le stream ripping.

Derrière ce nom se cache un procédé bien connu consistant à utiliser un service en ligne pour convertir une vidéo YouTube en fichier MP3. La simplicité de l’opération est séduisante. À tel point que des sites de stream ripping enregistrent 1 milliard de visites annuelles. Sans surprise, ils sont la bête noire des ayants droit de l’industrie musicale. Particulièrement de l’IFPI, pour International Federation of the Phonographic Industry. Elle vient justement de réussir un beau coup de filet.

Ces sites de stream ripping ne fonctionnent plus, les ayants droit les ont fait fermer

Après des années sur la liste des sites à abattre, le populaire Y2Mate.com et 11 sites de stream ripping associés sont tombés. “L’opérateur […] a accepté de fermer définitivement les sites et cesser toute atteinte aux droits des membres de l’IFPI. La plupart des domaines sont désormais détenus par l’IFPI“, précise l”organisme. La cessation des noms de domaine est une manière d’empêcher qu’ils soient repris et réutilisés par d’autres.

Au final, ce sont donc 12 plateformes qui mettent la clé sous la porte :

2mate.com

9convert.com

In-y2mate.com

Tomp3.cc

Ump3.cc

utomp3.com

vidcombo.com

y2mate.gg

Y2mates.com

youtubepp.com

yt1s.com

yt1s.gg

Il y a cependant fort à parier que malgré les mesures prises par l’IFPI pour l’éviter, des copies de ces sites soient rapidement mises en ligne. Ce va-et-vient entre ayants droit et pirates est une constante et elle ne semble pas près de s’arrêter.