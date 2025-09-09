Certaines montres connectées Garmin souffrent de brûlure d’écran

Des utilisateurs constatent une brûlure d'écran sur leur montre connectée Garmin. Le phénomène semble toucher des modèles avec écran OLED, mais aussi MIP.

Certaines technologies d'affichage, dont l'OLED notamment, sont sensibles au phénomène de brûlure ou de marquage d'écran. Certains éléments qui apparaissent très régulièrement et pendant une longue période, comme le logo d'une chaîne TV, peuvent ainsi rester affichés, ruinant l'expérience de visionnage. Dans certains cas, il est impossible de les faire disparaître. Ce type de problèmes a freiné l'adoption de l'OLED sur le marché des moniteurs ou des téléviseurs, avant que les fabricants ne parviennent à améliorer la fiabilité de leurs écrans face à ce qu'on appelle communément le burn-in.

Malgré les progrès réalisés ces dernières années, les écrans peuvent encore être marqués, et cela inclut les montres connectées. Récemment, des témoignages de propriétaires d'une smartwatch Garmin sur Reddit nous ont appris que les appareils de la marque ne sont pas immunisés.

Écran OLED ou MIP, des montres Garmin victimes de marquage

“Je pensais que c'était impossible. Je peux vivre avec, mais c'est un peu décevant. J'ai changé de cadran et même laissé ma montre éteinte pendant une journée, mais ça n'arrange rien”, explique un utilisateur dont l'écran de sa Garmin Fenix ​​6 Pro est marqué après cinq ans. Comme vous pouvez le constater ci-dessous, le cadran numérique de la montre reste affiché constamment à l'écran, même quand on navigue dans d'autres menus, dégradant la lisibilité et le confort de visionnage.

C'est d'autant plus étonnant que la Garmin Fenix ​​6 Pro n'embarque pas d'écran OLED, mais un écran MIP (Mini LED In Package), normalement moins sujet au marquage. La bonne nouvelle est qu'il est possible de le faire disparaître en laissant l'écran éteint pendant une longue période ou en faisant basculer les pixels de couleur, car il ne s'agit que de rétention d'image.

Ces solutions ne fonctionnent pas avec un écran OLED, car le burn-in est la conséquence d'une détérioration organique des pixels. Ci-dessous, vous pouvez voir une Garmin Epix Gen 2, vieille de quatre ans, dont la brûlure ne peut pas être corrigée. Son propriétaire explique qu'il avait recours au mode Always-on Display, qui est sans doute à l'origine du problème. Il précise aussi que la montre était souvent sur son chargeur et pas portée au poignet. Dans cette situation, la fonction de commutateur de pixels, qui permet justement d'éviter le marquage, est désactivée.