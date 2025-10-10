Ce satellite fête le début se sa mission en prenant un selfie, voici le résultat

SpIRIT, un télescope spatial, va démarrer sa mission consistant à repérer des sursauts de rayons gamma. Avant de s'y mettre, il a pris le temps de prendre un selfie assez spectaculaire.

Prendre un selfie avec son smartphone est un geste on ne peut plus banal. Tous les prétextes sont bons pour ça et vous en avez probablement fait des centaines, voire des milliers vous-même. C'est déjà beaucoup plus original quand c'est un satellite qui s'adonne à l'exercice. En l’occurrence SpIRIT, pour Space Industry Responsive Intelligent Thermal nanosatellite, ou Nanosatellite Thermique Intelligent et Réactif pour l'Industrie Spatiale.

L'idée était de célébrer la fin de sa phase de test, et donc le début de sa mission. Il faut dire que cette étape préalable a été intensive. SpiRIT a passé 600 jours en orbite autour de la Terre dont il a fait le tour plus de 9 000 fois. En terme de distance, c'est l'équivalent d'un aller-retour entre notre planète et Mars. Ça méritait bien un petit selfie.

Voici le selfie pris par un satellite juste avant le début de sa mission

Vous pouvez admirer la première photo capturée par la caméra selfie de SpIRIT ci-dessous. Elle a été prise au-dessus de la Nouvelle-Zélande juste après le déploiement du radiateur thermique du satellite. On y voit sa face intérieure, où figurent les logos des participants à la mission. Les deux plaques en forme de losange et les antennes sont les émetteurs-récepteurs servant à la communication. Les deux éléments sombres de part et d'autre sont l'arrière des panneaux solaires permettant d'alimenter l'engin.

Si vous vous demandez ce qu'est le trou cylindrique dont on voit une partie au premier plan, il s'agit de la charge utile du propulseur électrique de SpIRIT. Le satellite est désormais prêt à accomplir sa mission, à savoir détecter les sursauts de rayons gamma. Des explosions cosmiques difficiles à prévoir et à repérer. Il aura le temps : l'appareil va rester en orbite encore plus de 1 000 jours.

