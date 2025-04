Ce robot flotte dans l’ISS et filme tout avec ses yeux brillants, vous avez dit Oblivion ?

La Station spatiale internationale accueille un nouvel assistant un peu spécial. Ce robot flottant suit les astronautes et filme leurs activités en autonomie. Et avec ses yeux lumineux, il pourrait sortir tout droit d’un film de science-fiction.

Dans l’espace, chaque seconde compte. Les astronautes doivent jongler entre les expériences scientifiques, la maintenance des équipements, les communications avec la Terre, ou encore, prendre des photos impressionnantes. Pour les aider, de plus en plus d’outils automatisés viennent alléger leurs tâches quotidiennes. L’intelligence artificielle et la robotique deviennent des alliés précieux dans ce milieu où le moindre geste demande un effort.

Le dernier exemple en date vient du module japonais de la Station spatiale internationale. Il s’agit de l’Internal Ball Camera-2, un robot sphérique capable de flotter librement et de capturer des photos et vidéos des astronautes en pleine activité. Conçu par l’agence spatiale japonaise JAXA, ce petit engin est testé pour évaluer son efficacité dans le suivi autonome du travail à bord.

Le robot Int-Ball2 flotte dans l’ISS et filme les astronautes sans intervention humaine

Avec sa forme sphérique noire et blanche et ses deux grands yeux lumineux bleus, ce robot ressemble à un mini-drone venu du futur. On pourrait presque croire qu’il est tiré du film Oblivion — il ne lui manque que les petits canons sur les côtés pour surveiller que personne ne traîne pendant les expériences. Mais ici, pas de laser, juste deux caméras conçues pour capturer automatiquement des images nettes dans les modules de l’ISS, même lorsque la lumière est faible.

L’Int-Ball2 est piloté à distance depuis la Terre par les ingénieurs de la JAXA, mais il peut aussi se déplacer seul. Il embarque un système de positionnement inertiel développé par Epson, couplé à un module de navigation visuelle qui lui permet de s’orienter et de se déplacer sans heurter les parois. Il peut même retourner se recharger en autonomie en retrouvant sa base. En supprimant le besoin de manipuler manuellement les caméras, ce robot laisse aux astronautes plus de temps pour se concentrer sur leurs missions. Et accessoirement, il leur évite d’avoir à faire eux-mêmes leurs photos de travail flottant en apesanteur.