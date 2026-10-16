Ce malware dangereux vous effraie avec des « jump scares » et des « screamers »

Des chercheurs en cybersécurité ont découvert KGB RAT, un malware dangereux qui cherche à vous faire peur d’une manière originale, à base de « jump scares » et de « screamers ». Ça peut faire sourire, mais il n’en reste pas moins dangereux.

Malware KGB RAT
Crédits : 123RF

Des malwares avec des fonctionnements originaux, il y en a. Mais celui-ci pousse le curseur assez loin. KGB RAT (pour Remote Access Trojan) est un « malware-as-a-service », c’est à dire un outil clé en main dont vous obtenez l’accès en payant. Soit en une fois, soit comme ici sous forme d’abonnement. En vente sur les forums du Dark Web depuis fin 2025, des traces du programme remontent à janvier 2022.

Sur un site Web dédié, KGB RAT est présenté comme un outil légitime avec plus de 10 000 utilisateurs à travers le monde. On y trouve des faux avis, des vidéos expliquant comment s’en servir, et même une section invitant les internautes à faire un usage légal de l’outil. Vu ses capacités, on doute que ce soit le but recherché.

KGB RAT, le malware qui cherche à vous faire peur en plus de voler vos données

« Cet outil est proposé sous forme d’abonnement, avec des tarifs allant de 150 dollars pour un mois à 800 dollars pour un abonnement d’un an. […] Même la formule la moins chère comprend l’accès à distance au bureau, la gestion des fichiers, l’accès à la caméra et au microphone, l’enregistrement des frappes sur le clavier, la récupération des mots de passe, la persistance et des fonctionnalités anti-détection », explique les experts en cybersécurité de Group-IB dans une analyse détaillée de KGB RAT. Il s’attaque aussi aux portefeuilles de cryptomonnaies.

Lire aussi – Cette version inédite d’un malware Android prend le contrôle de votre téléphone grâce à une astuce sournoise

La particularité du malware tient dans ce que ses développeurs appellent des « paramètres amusants », à savoir la possibilité de provoquer des faux écrans bleus de la mort Windows sur les PC infectés. Mais aussi d’y afficher des « jump scares » et des « screamers ». Ces procédés qui consistent à faire jaillir d’un coup une image perturbante accompagnée d’un cri ou d’un son très fort. Vous en avez forcément déjà vu dans un film ou une série d’horreur. À ce stade, on ignore combien de personnes sont ou ont été victimes de KGB RAT.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Android : cette fonction clé de Google déjà présente sur votre smartphone sait détecter les SMS frauduleux

Google renforce son arsenal contre les SMS frauduleux (qui ne cessent de se multiplier) au sein de Google Messages. Si certaines fonctions sont exclusives aux Pixel, d’autres concernent les appareils…

Isolé sur une île virtuelle, un agent IA bâtit des temples et crée des œuvres d’art

Des chercheurs du MIT ont voulu savoir ce qui se passerait si un agent IA était laissé seul sur une île virtuelle. Ils ne s’attendaient pas à ce qu’il adopte…

Google Messages va lire vos conversations avec des inconnus, mais c’est pour la bonne cause

Google renforce une nouvelle fois les défenses de son application Messages contre les arnaques. Un mode de protection inédit arrive dans les prochaines semaines sur Android. Il s’appuie sur les…

450 € de réduction sur ce PC portable Asus OLED chez Boulanger : il embarque un Core Ultra 5 et 16 Go de RAM

Le PC portable Asus Vivobook S14 OLED profite d’une réduction allant jusqu’à 450 € chez Boulanger. Ce modèle de 14 pouces dispose d’un processeur Intel Core Ultra 5, de 16…

Après neuf ans d’attente, la Tesla Roadster décolle enfin, voici 5 usages (pas) réels de ses 10 propulseurs

Tesla a fait patienter neuf ans les amateurs de sa Roadster de seconde génération. Le constructeur avait donné rendez-vous cette nuit sur un site d’essais de SpaceX. La présentation s’est…

Google Home : Gemini comprend enfin quand il doit arrêter de parler

Gemini est bavard. L’assistant de Google a parfois du mal à mettre un terme à une conversation. Ce problème devrait être résolu dans la dernière mise à jour. Une nouvelle…

Microsoft Edge supprime ses Favoris, mais dans quel but ?

Microsoft reverrait son système de Favoris au sein de son navigateur Edge pour le remplacer par des Bookmarks (marque-pages). Un choix qui peut sembler étonnant, surtout pour les Français.  Petit…

Bon plan : le pack de 4 AirTag passe à prix mini avec ce code, vite !

Normalement en vente à 35 € seul, le AirTag de 2ème génération voit son prix chuter sur Cdiscount. Le pack avec 4 AirTag passe ainsi à seulement 79,99€ avec le…

Windows 11 : l’application Photos reçoit une grosse mise à jour qui vient tout changer

Microsoft vient de dévoiler la nouvelle mouture de l’application Photos pour Windows 11. La plus grosse nouveauté est sa capacité à regrouper les photothèques de votre PC, de OneDrive et…

Boulanger baisse de 30 % le prix des AirPods 4 avec réduction active du bruit

Les AirPods 4 avec réduction active du bruit passent sous les 140 € chez Boulanger. Les écouteurs sans fil d’Apple sont à 139 € au lieu de 199 €, leur…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.