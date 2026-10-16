Ce malware dangereux vous effraie avec des « jump scares » et des « screamers »

Des chercheurs en cybersécurité ont découvert KGB RAT, un malware dangereux qui cherche à vous faire peur d’une manière originale, à base de « jump scares » et de « screamers ». Ça peut faire sourire, mais il n’en reste pas moins dangereux.

Des malwares avec des fonctionnements originaux, il y en a. Mais celui-ci pousse le curseur assez loin. KGB RAT (pour Remote Access Trojan) est un « malware-as-a-service », c’est à dire un outil clé en main dont vous obtenez l’accès en payant. Soit en une fois, soit comme ici sous forme d’abonnement. En vente sur les forums du Dark Web depuis fin 2025, des traces du programme remontent à janvier 2022.

Sur un site Web dédié, KGB RAT est présenté comme un outil légitime avec plus de 10 000 utilisateurs à travers le monde. On y trouve des faux avis, des vidéos expliquant comment s’en servir, et même une section invitant les internautes à faire un usage légal de l’outil. Vu ses capacités, on doute que ce soit le but recherché.

KGB RAT, le malware qui cherche à vous faire peur en plus de voler vos données

« Cet outil est proposé sous forme d’abonnement, avec des tarifs allant de 150 dollars pour un mois à 800 dollars pour un abonnement d’un an. […] Même la formule la moins chère comprend l’accès à distance au bureau, la gestion des fichiers, l’accès à la caméra et au microphone, l’enregistrement des frappes sur le clavier, la récupération des mots de passe, la persistance et des fonctionnalités anti-détection », explique les experts en cybersécurité de Group-IB dans une analyse détaillée de KGB RAT. Il s’attaque aussi aux portefeuilles de cryptomonnaies.

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La particularité du malware tient dans ce que ses développeurs appellent des « paramètres amusants », à savoir la possibilité de provoquer des faux écrans bleus de la mort Windows sur les PC infectés. Mais aussi d’y afficher des « jump scares » et des « screamers ». Ces procédés qui consistent à faire jaillir d’un coup une image perturbante accompagnée d’un cri ou d’un son très fort. Vous en avez forcément déjà vu dans un film ou une série d’horreur. À ce stade, on ignore combien de personnes sont ou ont été victimes de KGB RAT.