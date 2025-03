Ce jeu utilise la reconnaissance faciale pour donner vie à votre avatar en temps réel

La frontière entre réalité et virtuel devient de plus en plus fine dans les jeux vidéo. De nouveaux outils permettent aujourd’hui d’aller bien plus loin que la simple personnalisation d’un personnage. Un titre à venir s’appuie sur une technologie habituellement réservée aux professionnels pour offrir une nouveauté étonnante.

Les jeux vidéo intègrent de plus en plus des technologies issues du cinéma ou de l’animation. Grâce aux moteurs graphiques avancés, il est désormais possible de créer des personnages détaillés, des mondes réalistes et des interactions plus poussées. Certains studios veulent aller encore plus loin en utilisant des outils de capture pour connecter directement le joueur à son avatar.

C’est le cas d’InZOI, un nouveau jeu de simulation développé par le studio sud-coréen Krafton. Prévu en accès anticipé dès le 28 mars 2025 sur PC, le titre entend rivaliser avec les références du genre comme Les Sims. Celui-ci propose un monde ouvert très détaillé et des outils de création avancés. L’une des fonctionnalités les plus marquantes repose sur l’intégration du visage du joueur directement dans le jeu, grâce à un système de capture faciale en direct.

InZOI capture les expressions du joueur en direct avec un iPhone et les applique à l’avatar

Pour permettre cette fonction, InZOI utilise l’application “Live Link Face“, développée par Unreal Engine. Cet outil est habituellement destiné aux studios professionnels pour animer des personnages 3D dans des films ou des jeux. Il a notamment été utilisé dans la série The Mandalorian, pour coordonner en temps réel les mouvements et expressions de certains personnages numériques. On le retrouve aussi dans le jeu Hellblade: Senua’s Sacrifice, où il permet de capter les expressions de l’actrice en direct.

Dans InZOI, cette technologie est adaptée au grand public. Le joueur place son iPhone face à lui, et toutes ses expressions sont analysées puis reproduites sur son personnage virtuel. Le visage devient alors un véritable outil de communication dans le jeu.

Cette technologie n’est cependant compatible, pour le moment, qu’avec les appareils Apple sous iOS. Android et PC ne sont pas encore pris en charge. Cela limite l’usage de cette fonctionnalité à une partie des joueurs uniquement. Krafton précise toutefois qu’il développe d’autres outils créatifs pour permettre une personnalisation poussée, même sans capture faciale. Malgré cette contrainte, InZOI introduit un niveau d’interaction inédit dans les jeux de simulation de vie. Grâce à ces innovations, celui-ci cherche à proposer une approche plus expressive et à se positionner comme une alternative crédible aux grands noms du secteur.