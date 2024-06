Ce jeu de foot est sorti de nulle part et il a planté un 3-0 à FIFA, voici son histoire incroyable

Dans les années 1990, alors que FIFA, la série de jeux de football, est bien installée, un outsider surgit pour obtenir le titre des meilleurs jeux du genre. En quelques années, cette licence, réalisée par des fans absolus du ballon rond, va tout renverser sur son passage. Voici l’histoire de Pro Evolution Soccer, ou PES pour les intimes.

Le jeu vidéo et le sport, c’est une grande histoire d’amour. Ainsi, en juin 1972, c’est bel et bien en pensant à une « simulation » de ping-pong qu’Allan Alcorn, concepteur du célèbre PONG, a imaginé celui qui allait devenir le premier jeu vidéo à populariser le média. Et si l’on remonte à la genèse, le premier jeu sur oscilloscope était également un jeu de raquettes et de balles appelé Tennis for Two. Autant dire que l’évolution technologique n’allait certainement pas tarir cet attrait pour le monde des athlètes.

La naissance d'une licence culte

Né des fondations de Distinctive Software, un studio réputé de Vancouver, Electronic Arts Canada se lance dans un projet pharaonique en 1993. Un groupe constitué d’une dizaine de personnes décide de créer un jeu de football accessible et fédérateur. Fruit d’un an de travail acharné, le bien-nommé FIFA, en référence au célèbre organisme de football, rencontre un succès immédiat. Profitant de l’engouement de la Coupe du monde aux États-Unis, la franchise devient incontournable pour les amateurs de ballon rond. Malgré toute leur motivation, les adversaires sont incapables de tacler le rival qui fonce vers le but ! Pourtant, sur le banc, un joueur attend son heure…

Ce joueur, c’est le studio Konami, et plus particulièrement KCET, la branche tokyoïte de l’entreprise. En 1995, les développeurs profitent de l’avènement de la PlayStation pour créer un spectaculaire jeu de foot appelé Goal Storm (World Soccer Winning Eleven au Japon). Très éloigné d’une simulation, mais entièrement en 3D, le titre rencontre un succès d’estime et la direction décide de créer une suite plus ambitieuse et surtout plus réaliste. C’est là qu’intervient un homme qui va changer à tout jamais le destin de la licence : Shingo Takatsuka, dit Seabass.

Le foot dans la peau

Véritable passionné de football, le jeune homme est un suiveur assidu de la toute récente J-League, le championnat de football professionnel japonais qui fut créé en 1993. Il est aussi séduit par toutes les compétitions occidentales, à commencer par la Ligue des Champions qui voit les meilleurs clubs d’Europe s’affronter. Son idée est simple : le garçon veut réunir des passionnés de football pour créer une simulation qui se rapproche au plus près de ce sport. Pour y parvenir, l’équipe n’hésite pas à enregistrer des matchs et à analyser les mouvements des joueurs pour reproduire chaque geste avec minutie. Le résultat de ce long travail se traduit par la sortie d’ISS Pro 98. À des années-lumière d’un Goal Storm, le jeu se veut bien plus réaliste, plus posé et l’équilibre entre l’attaque et la défense est bien plus maîtrisé. Seulement voilà, en face, il y a un certain FIFA qui s’apprête, lui aussi, à faire sa révolution.

En 1998, la Coupe du monde de football est organisée en France et les jeux de foot arrivent en nombre sur les étalages des magasins spécialisés. Chaque éditeur tente, avec plus ou moins de réussite, de reproduire l’ambiance survoltée des stades. Certains s’appuient sur les commentaires de célébrités, d’autres misent sur une approche originale (comme le fait d’incarner qu’un seul joueur sur le terrain, et non toute l’équipe), mais le grand vainqueur se nomme FIFA 98. Après quelques années à essayer de trouver ses marques, la série vient d’atteindre le panthéon footballistique virtuel avec un épisode redoutable. Cela n’échappe pas à Shingo Takatsuka et son équipe qui décident de s’appuyer sur leur précédente expérience pour mettre les bouchées doubles : « Il y a des choses que nous admirons chez nos rivaux et qui nous stimulent pour continuer à nous améliorer car nous voyons des éléments qui nous surpassent. Par exemple, nous aimons beaucoup l’émotion que l’on peut voir sur les visages et celles-ci ne sont pas très efficaces dans notre jeu. »

En pleine lucarne

Pendant de longs mois, l’équipe de Konami Tokyo (KCET) peaufine son futur jeu. Pour que les mouvements soient le plus fidèlement reproduit, Shingo Takatsuka fait le forcing auprès de sa direction pour multiplier les séances de captures de mouvements – la fameuse motion-capture. Très agréable, ISS Pro 98 avait montré la voie et tout le monde s’attend à ce que l’évolution soit timide. Aussi, lorsque débarque ISS Pro Evolution (Winning Eleven 4 au Japon), c’est une claque ! Révolutionnaire à bien des égards, ISS Pro Evolution est une véritable simulation de football. En plus de proposer tous les gestes des footballeurs, le jeu s’appuie sur un gameplay d’une finesse incroyable et le niveau de détails est hallucinant. Mouvements ultra naturels, joueurs qui suivent la balle du regard, intelligence artificielle qui s’adapte au style de jeu de l’équipe… les superlatifs manquent et la presse est dithyrambique. Malgré l’excellence de FIFA, de plus en plus d’afficionados du ballon rond se tournent vers celui que tout le monde appelle désormais PES.

Pour Shingo Takatsuka, les années de travail ont porté leurs fruits. Mais ce dernier, bien que satisfait, entrevoit de nombreuses améliorations à apporter à sa franchise. Il détaille : « Il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Tout d'abord, un moteur graphique qui nous permet de créer des visages de joueurs plus détaillés et une atmosphère plus réaliste dans le stade, à la fois sur et en dehors du terrain. Deuxièmement, nous voulons améliorer les modes de jeu, comme la Master League, avec plus d'équipes et de divisions, ou le mode Entraînement, pour le rendre beaucoup plus amusant. Troisièmement, le gameplay. Nous voulons individualiser davantage le jeu, en donnant plus d'importance au un contre un. »

À la fin de l’année 2002, ISS Pro Evolution 2 débarque sur PlayStation et fait, une nouvelle fois, la quasi-unanimité de tous les fans de football. Alors que FIFA prend un virage de moins en moins tourné vers la simulation, la saga PES devient LE phénomène footballistique du jeu vidéo. C’est d’autant plus vrai que la PlayStation 2 est désormais disponible et fait étalage de toute sa puissance pour magnifier une série qui n’attendait que ça. C’est avec la nouvelle console que Sony que la franchise prendra son envol définitif avec le désormais installé Pro Evolution Soccer. Et quel envol !

Une saga de football mémorable

Pro Evolution Soccer a totalement dominé les débats lors de l’ère PlayStation 2 et il suffit de parler de cette série à un footeux qui a connu cette époque pour que des tonnes de souvenirs remontent à la surface.

PES, c’était la certitude de retrouver un jeu de foot proche de la réalité dans une ambiance conviviale. Si l’on met de côté les commentaires largement en deçà de FIFA et l’absence de licences officielles pendant longtemps, la série a su profiter des technologies émergentes pour se concentrer sur le gameplay et l’atmosphère des grands soirs. Bien que devant sur le plan des ventes, FIFA a subi de sévères déconvenues et aura mis plusieurs années pour se reprendre et prendre définitivement le large. Mais c’est tout de même amusant de se dire que l’hégémonie d’un tel géant a été mise à mal par un petit groupe d’une dizaine de personnes qui aspiraient au réalisme du football et non pas à du foot-spectacle. Galvanisés par la concurrence, ils ont alors dépassé le maître. Et 1, et 2, et 3-0.