Bon plan Logitech MX Keys S : le meilleur clavier sans fil bureautique passe à petit prix avec repose poignet inclus

Est-ce que vous êtes satisfait de votre clavier d’ordinateur ? confort de frappe, ergonomie, simplicité d’utilisation, bruit, polyvalence : il existe de nombreuses raisons de préférer un clavier à un autre. Alors plutôt que de vous contenter du clavier médiocre fourni avec votre ordinateur, vous pouvez vous équiper de l’excellent Logitech MX Keys S actuellement en vente à prix cassé avec son repose poignet.

clavier Logitech MX Keys S et repose-poignets

C’est un produit que vous utilisez tous les jours. Pourtant, il y a de grandes chances que vous ne l’ayez pas choisi. Il s’agit du clavier de votre ordinateur. L’immense majorité des gens vont simplement utiliser le clavier fourni avec leur ordinateur. Il existe pourtant des modèles de claviers bien plus agréables à utiliser au quotidien et qui vont vous permettre de vous faire gagner en productivité.

C’est le cas du Logitech MX Keys S qui est considéré pour beaucoup de spécialistes comme le meilleur clavier sans fil bureautique, tout simplement. Et la bonne nouvelle du jour, c’est qu’il est actuellement en promotion sur Amazon. Ce clavier premium est normalement disponible à la vente au prix de vente conseillé de 129,99 euros dans un pack avec un repose poignet. Mais vous pouvez l’avoir pour bien moins cher sur Amazon puisqu’il est affiché en ce moment à seulement 79,99 euros. C’est une baisse de prix conséquente de 50 euros, soit près de 40% de réduction !

Le clavier sans fil Logitech MX Keys S est à prix cassé

Avec son design ultra fin, ses dimensions compactes et son poids de seulement 810 grammes, le Logitech MX Keys S est un clavier sans fil que l’on peut utiliser aussi bien sur une station de travail fixe que pour un usage nomade. Niveau confort d’utilisation, on apprécie les touches concaves rétroéclairées et silencieuses. C’est un modèle que vous pourrez utiliser sans souci dans un espace sombre et calme.

Pour faire le moins de fautes possible et pour gagner en productivité, les touches s’avèrent réactives, fluides et précises. Et si vous utilisez souvent les chiffres, vous retrouverez l’indispensable pavé numérique.

Le MX Keys S peut s’utiliser aussi bien sur Windows, macOS, Linux, iPadOS, ChromeOS, iOS et Android. Et son gros point fort, c’est que vous disposez de 3 touches dédiées pour switcher rapidement entre 3 appareils. Vous pouvez ainsi taper un email sur votre ordinateur, répondre à un SMS sur votre smartphone et faire une recherche internet sur votre tablette sans lever les mains de votre clavier.

Dernier point primordial sur un clavier sans fil : son autonomie. Le MX Keys S à la bonne idée de proposer un rétroéclairage qui s’active automatiquement quand vous utilisez le clavier et qui s’éteint rapidement quand vous ne l’utilisez plus. L’intensité de l’éclairage s’adapte aussi à la luminosité ambiante. Vous obtenez ainsi une autonomie optimale de 10 jours avec le rétroéclairage activé et jusqu’à 5 mois sans rétroéclairage.


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