Bientôt des lunettes et des bracelets connectés Amazon ? Le géant aimerait y voir son IA Alexa+

Les produits Alexa ne se limiteraient plus aux enceintes connectées. Amazon envisage de développer d'autres objets intelligents pour y intégrer la nouvelle version de son IA, Alexa+.

Lors d'une interview, Panos Panay, responsable des appareils chez Amazon, dessine le futur de la marque en matière d'objets connectés. Afin d'y intégrer son IA maison nouvelle version, Alexa+, la firme pourrait proposer d'autres choses que des enceintes.

Cela commencerait par la création de 3 gammes globales se traduisant littéralement par “entrée, noyau ou signature“. Leur appellation a encore le temps de changer avant d'arriver chez nous. Au programme : des modèles Echo bien sûr, mais aussi des produits que l'on ne s'attendait pas forcement voir estampillés Amazon, ou Alexa en l’occurrence.

Amazon laisse entendre qu'elle préparerait des bracelets, des montres ou des lunettes connectées

Au centre de ce renouveau, l'IA Alexa+ donc. “Nous imaginons la prochaine étape pour les clients en matière d'appareils d'IA et nous en avons quelques uns d'incroyables” en développement, lance Panay. Il reste prudent et ne fait pas d'annonce officielle. En revanche il est généreux en matière d'indices qui laissent peu de place au doute : des lunettes de réalité augmentée et des accessoires portés au poignet pourraient faire partie des nouveautés à venir, sans plus de précision.

Ce serait même l'occasion de faire un grand retour sur un marché où la firme a connu un échec cuisant il y a quelques années : le robot domestique. Malgré le fiasco d'Astro en 2021, Panos Panay explique que si un robot donnera aux gens plus de raisons d'utiliser Alexa, alors il veillera à ce qu'Amazon ait “un excellent robot“.

En revanche, n'espérez pas un smartphone, le Fire Phone a suffit. Mais l'homme laisse une porte ouverte, précisant qu'il serait “stupide […] de ne pas prendre du recul et de ne pas regarder comment le monde change […]. Il faut toujours évaluer“. Le premier objet connecté faisant partie de ce renouveau sera présenté à l'automne 2025, soit entre septembre et la fin de l'année.

Source : Bloomberg