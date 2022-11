Avec les écrans pliables, Asus réfléchit à de nouveaux usages sur ses PC portables

Asus cherche de nouvelles manières d’utiliser les écrans pliables sur ses ordinateurs portables et l’inspiration pourrait venir du ZenBook Pro Duo. Un nouveau brevet déposé par la marque nous montre ses pistes de travail.

Il y a quelques semaines, Asus a sorti son ZenBook 17 Fold, son premier PC portable doté d’un écran pliable. Si la technologie fonctionne, on sent que le constructeur tâtonne encore pour trouver des nouveaux usages pertinents. Un brevet déposé en 2020 et publié hier nous montre ses pistes de travail.

Pour dépasser cet aspect « PC portable classique mais avec un écran pliable » et rendre la technologie réellement utile, Asus cherche l’inspiration auprès d’un de ses autres produits phares, le ZenBook Pro Duo.

Asus souhaiterait utiliser intelligemment son grand affichage

Ce brevet, repéré par 91mobile, montre qu’Asus veut utiliser plus intelligemment son grand affichage. Comme nous pouvons le voir dans les visuels, nous reprenons le même principe de grand écran pliable au milieu avec un clavier détachable.

Toutefois, au contraire du ZenBook 17 Fold, le clavier n’est pas aussi large que l’écran. Une fois calé dans un coin, il laisse de la place à sa droite, ce qui permet de transformer la dalle en pavé tactile. Plus encore, un espace est laissé « vacant » juste au-dessus, ce qui permet d’avoir un bout d’écran en plus.

Cet usage se rapproche plus d’un ZenBook Pro Duo que d’un ZenBook 17 Fold. Pour rappel, cette gamme apparue en 2019 propose deux dalles, une principale et une secondaire au-dessus du clavier, qui affiche des informations supplémentaires bien pratiques. Comme nous pouvons le voir, le brevet déposé reprend exactement la même utilisation, mais non plus avec deux dalles, mais une seule.

Il ne s’agit là que d’un brevet, non d’un PC qui sera présenté. Le but est de protéger une idée, sans forcément entrer dans les détails techniques. Asus pourrait très bien décliner cette manière d’utiliser les écrans pliables sur ses futurs ordinateurs équipés, ou alors pas du tout. Quoi qu’il en soit, la marque a décidé de se lancer dans le grand bain avec le ZenBook 17 Fold. Pour l’instant, ce n’est qu’un galop d’essai, mais nul doute qu’Asus cherche des manières de démocratiser cette technologie, et surtout d’inventer de nouveaux usages.

Source : 91mobiles